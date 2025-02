Si è concluso da pochi giorni uno dei mercati di gennaio più assurdi di sempre, con acquisti illustri, cessioni inattese e colpi di scena che hanno portato a trattative lampo totalmente inaspettate.

La regina della sessione invernale è stata sicuramente il Milan, che tra fine dicembre e fine gennaio ha totalmente rivoluzionato la squadra. A partire dal cambio in panchina, con l’avvicendamento tra Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao che ha avuto come primo exploit la vittoria della Supercoppa Italiana, per poi arrivare alla rivoluzione in attacco con gli arrivi di Santiago Gimenez e Joao Felix e l’addio di Alvaro Morata e Noah Okafor. Altra grande protagonista del mercato è stata la Juventus, che con gli arrivi di Kelly, Renato Veiga, Alberto Costa e, soprattutto, Kolo Muani, ha rinforzato la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Grande assente nella sessione di gennaio è stato il Napoli di Antonio Conte, soprattutto in entrata. L’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che ha lasciato sgomenti tutti i tifosi azzurri soprattutto per le modalità con cui si è concretizzato, è stato un fulmine a ciel sereno. Ma a lasciare più sorpresi tutti gli addetti ai lavori è stata la mancata sostituzione con un nome di peso da parte della società partenopea.

L’arrivo sul gong di Noah Okafor dal Milan, infatti, non può considerarsi un rinforzo all’altezza per sostituire il georgiano. Si è a lungo parlato di Alejandro Garnacho, ma le alte pretese del giocatore argentino e del Manchester United hanno bloccato sul nascere la trattativa. Altro nome che il Napoli ha trattato è Karim Adeyemi, ma l’attaccante tedesco del Borussia Dortmund ha preferito rimanere in Germania fino al termine della stagione. A fine anno, però, Adeyemi potrebbe salutare Dortmund, e da un possibile passaggio al Napoli potrebbe incredibilmente materializzarsi un suo trasferimento alla Juventus.

Dal Borussia alla Juventus: Adeyemi può sbarcare in Serie A

Karim Adeyemi si prepara ad essere uno dei calciatori al centro del mercato estivo. Il tedesco, infatti, sembra avere un futuro lontano da Dortmund, soprattutto nell’ottica della solita strategia del Borussia di vendere i calciatori a prezzi altissimi dopo averli valorizzati. Nelle ultime ore ha cambiato agenzia, firmando con l’agenzia ‘Roof’, e a rappresentarlo saranno gli agenti Giuseppe Pisano e Andreas Ottl.

Una novità che potrebbe accelerare l’addio di Adeyemi, con la Juventus che sembrerebbe in pole position per accaparrarselo. Serviranno non meno di cinquanta milioni, ma soprattutto sarà necessaria la partecipazione alla prossima Champions League. Uno dei motivi per cui il tedesco lascerebbe Dortmund, infatti, sarebbe la mancata qualificazione alla massima competizione europea, che al momento per il Borussia sembra impossibile. La Juve è, invece, in piena corsa, e l’arrivo tra le prime quattro da parte della squadra di Thiago Motta potrebbe spingere Adeyemi verso Torino.