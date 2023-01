Slittino naturale, Coppa del Mondo: tripletta Italia nel singolo femminile

di Sofia Cioli 27

L’Italia porta a casa un’altra tripletta nel singolo femminile della Coppa del mondo di slittino su pista naturale disputato in Val di Giovo. Evelyn Lanthaler festeggia la 40esima vittoria in carriera nel massimo circuito grazie ad un’altra splendida prestazione chiusa col tempo di 1’44″83. Alle sue spalle, come in gara-1, la compagna di squadra Greta Pinggera, beffata stavolta 2 centesimi, e sull’ultimo gradino del podio è salita Nadine Staffler, attardata di 48 centesimi. In classifica generale, Lanthaler è in testa dopo quattro gare con 400 punti, seguita da Greta Pinggera con 281 punti.

Nel singolo maschile trionfa l’austriaco Thomas Kammerlander col tempo di 1’42″27, seguito dal campione europeo Alex Gruber, secondo a 4 centesimi dopo la vittoria nella prima gara, e dal campione del mondo juniores Fabian Brunner, nuovamente terzo a 35 centesimi. Quinto posto per Florian Clara e sesto Patrick Pigneter. Gruber e Scheickl (quarto nella gara odierna) guidano ora la classifica generale ex aequo a quota 330 seguiti da Kammerlander con 325 punti.