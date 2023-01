Highlights e gol Inter-Verona 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 15

Il video con gli highlights e i gol di Inter-Verona 1-0, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Meazza dominio nerazzurro anche senza brillare, la sblocca nel primo tempo Lautaro Martinez e l’Hellas, seppur volenteroso, non riesce mai a rendersi realmente pericoloso. Con questa vittoria c’è l’aggancio al terzo posto dei ragazzi di Inzaghi, che si avvicinano meglio del Milan alla Supercoppa Italiana. In alto ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE

https://streamable.com/z4qxcm