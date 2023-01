Roma-Fiorentina, Zaniolo non convocato da Mourinho: influenza intestinale

Sorpresa in vista di Roma-Fiorentina. Nicolò Zaniolo, secondo quanto rivela l’Ansa, non è stato convocato per la partita, costretto a saltare l’impegno contro i viola da una sindrome influenzale. Appena tre giorni fa, il giocatore era stato fischiato contro il Genoa dai suoi stessi tifosi. Mourinho era intenzionato a farlo partire dalla panchina, ma la sua indisposizione toglie ogni dubbio: non ci sarà, al di là di possibili voci di mercato.