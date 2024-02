Slittino naturale, Coppa del Mondo 2024: Matthias e Peter Lambacher vincono anche in Val di Giovo

di Mattia Zucchiatti 17

Continua il dominio di Matthias e Peter Lambacher in Coppa del Mondo di slittino su pista naturale. In Val di Giovo il duo altoatesino ha vinto la quarta gara di doppio maschile su cinque nel massimo circuito, completando il percorso di 675 metri del doppio maschile con il tempo di 57″19. Preceduti gli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger, staccati di 46 centesimi, mentre l’altro equipaggio azzurro composto da Tobias Pauer e Andreas Hofer ha occupato il terzo gradino del podio con il terzo posto a 90 centesimi. “Bello vedere il nostro nome in cima alla classifica – hanno dichiarato al traguardo i vincitori -, ma non dobbiamo distrarci perché il fine settimana propone anche la gara valida per il titolo europeo e non vogliamo fallire”. La nuova classifica vede i fratelli Lambacher salire a 470 punti contro i 425 di Pichler/Edlinger e i 310 di Paur/Hofer.

Ordine d’arrivo doppio maschile Cdm Val di Giovo (Ita):

1. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (Ita) 57″19

2. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (Aut) +0″46

3. Tobias Pauer/Andreas Hofer (Ita) +0″90

4. Peter Neupauer/Dominik Neupauer (Svk) +2″19

5. Bine Mekina/Simon Dietz (Ger) +2.40