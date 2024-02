Freestyle, CdM SkiCross: trionfano Howden e Thompson ad Alleghe

di Antonio Sepe 9

Parla canadese la tappa di Coppa del Mondo di SkiCross di Alleghe, in provincia di Belluno. Gara-2 maschile è andata a Reece Howden, capace di centrare il secondo successo in stagione precedendo tedesco Florian Wilmsmann e l’austriaco Johannes Aujesky. Ai piedi del podio lo svizzero Alex Fiva, mentre a vincere la finale B è stato lo svedese David Mobärg, vittorioso nella prova di venerdì. Eliminati agli ottavi di finale invece Federico Tomasoni (19esimo) e Dominik Zuech (29esimo). Per quanto riguarda la gara femminile, invece, ad imporsi è stata Marielle Thompson, vittoriosa sulla connazionale Brittany Phelan e la francese Marielle Berger Sabbatel. A tinte canadesi anche il quarto posto, occupato da Hannah Schmidt. Infine, la finale B ha visto prevalere India Sherret, sempre canadese.