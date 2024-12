Simone Deromedis apre col botto la nuova stagione di Coppa del mondo 2024/25. L’azzurro ha fatto sua la prima delle due sfide in Val Thorens, in Francia, confermando così i grandi segnali di crescita dimostrati nell’ultima parte della scorsa stagione. Si tratta del terzo successo in carriera, arrivati tutti nel corso dell’anno solare 2024, ma il trentino può vantare anche altre quattro presenze sul podio nel massimo circuito, con tre secondi ed un terzo posto. Una vittoria con il brivido per il 24enne delle Fiamme Gialle, che dopo aver dominato la finale si è visto piombare alle spalle il tedesco Florian Wilsmann: il fotofinish però ha dato ragione all’azzurro, mentre completa il podio il canadese Kevin Drury.

In precedenza il cammino di Deromedis era stato pressoché perfetto, salvo una lieve titubanza nel quarto di finale, quando un errore di linea nel curvone in contropendenza della seconda parte di tracciato l’ha tenuto per qualche secondo col fiato sospeso, riuscendo comunque a vincere il turno. Queste le parole dell’azzurro all’arrivo: “È incredibile, sentivo tanta pressione per essere stato il migliore nelle qualificazioni. In genere non mi porta troppo bene, ma questa volta ho fatto del mio meglio. Nei quarti di finale ho capito come gestire meglio il punto più critico del tracciato ed in finale non ho sbagliato“. Più indietro gli altri azzurri, eliminati al primo turno: Federico Tomasoni chiude 25esimo, Dominik Zuech 29esimo e Yanick Gunsch 31esimo.

La gara femminile

La fortuna non sorride invece alla rientrante Jole Galli nella gara femminile. L’azzurra, dopo aver superato l’infortunio rimediato dodici mesi fa proprio nella località francese, si è ripresentata al cancelletto del massimo circuito mancando però l’accesso alle semifinali, con il terzo posto nel secondo quarto di finale sulla scia di Marielle Thompson e Talina Gantenbein. Alla fine Galli chiude al decimo posto. Proprio la canadese Thompson è poi andata a vincere la prima gara stagionale, 32esimo successo in carriera, superando la svizzera Fanny Smith, con la tedesca Daniela Maier a completare il podio.