L’avventura di Fikayo Tomori al Milan sarebbe ormai giunta ai titoli di coda: il difensore inglese può tornare in Premier League.

I cicli hanno un inizio, ma anche una fine, e Fikayo Tomori sarebbe ormai giunto al termine del suo percorso con la maglia del Milan, almeno stando alle continue voci che riguardano il futuro del difensore inglese. Al di là dei rumors, a dare qualche indicazione sui prossimi passi che potrebbero coinvolgere il centrale ex Chelsea è stato proprio il giudice supremo: il campo. Dopo l’addio di Stefano Pioli, il calciatore classe 1997 ha avuto un calo vertiginoso e la conferma sono le recenti prestazioni tutt’altro che brillanti. Tomori, un po’ come il Milan, ha messo sin qui in mostra un rendimento altalenante, che gli sta costando molto.

L’avvio incerto ha sollevato alcuni punti di domanda, prima nello staff di Paulo Fonseca e poi all’interno della dirigenza rossonera. Fikayo Tomori sembra non essere più un punto di riferimento nella difesa del Milan. Il calciatore, infatti, è finito ai margini delle scelte di Paulo Fonseca, perdendo quella che prima era una titolarità quasi scontata. Il tecnico portoghese ha individuato in Thiaw e Gabbia la coppia ideale per dare equilibrio alla difesa, riducendo le chance di visibilità per Pavlovic e dello stesso Tomori. La situazione sembra prendere una strada molto precisa, almeno per quanto riguarda il centrale inglese. Per questo, il difensore 27enne, insieme al suo entourage starebbero meditando l’addio.

Tomori fa le valigie? Il difensore valuta il ritorno in Premier League

Fikayo Tomori potrebbe mettere il punto fine alla sua avventura al Milan, che lo ha visto come uno dei protagonisti indiscussi della vittoria del 19esimo Scudetto rossonero. Il centrale potrebbe decidere di cambiare aria al termine della stagione, tenendo aperte l’ipotesi di un ritorno in Premier League. Stando ai rumors proprio dall’Inghilterra, il calciatore del club lombardo sarebbe finito nel mirino di alcuni club d’oltremanica.

Tomori ha un contratto con il Milan fino al 2027, dal quale percepisce un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. Inizialmente, il costo del cartellino del calciatore classe 1997 si aggirava intorno ai 30/35 milioni. Tuttavia, il calo palesato in questa prima parte di stagione avrebbe fatto calare vistosamente il prezzo. Infatti, il Milan potrebbe valutare anche offerta da 20 milioni di euro. Cifra ritenuta abbordabilissime da alcune realtà della Premier League come Aston Villa, Newcastle e West Ham. Nell’ultimo periodo, a questa serie di pretendenti per Tomori, si sarebbe aggiunto anche il Tottenham.

Gli Spurs starebbero realmente maturando l’idea di riportare il difensore inglese in Premier League. Considerato quello che sarebbe un forte interesse, Giorgio Furlani vorrebbe sfruttare l’occasione per inserire nei discorsi un suo pallino, Radu Dragusin. Il difensore classe 2002, prima del suo trasferimento dal Genoa agli Spurs, era uno degli obiettivi di mercato del club rossonero. Adesso, il suo nome potrebbe ritornare in cima alla lista dei desideri del Milan grazie alla carta Tomori.