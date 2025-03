Jole Galli trova l’ennesimo podio e conclude in terza piazza la prima delle due sfide di Coppa del Mondo di Craigleith. La terra canadese ospita la penultima tappa della stagione del massimo circuito di skicross. Per l’azzurra si tratta del quarto podio consecutivo, che dopo il forfait alla gara di Passo San Pellegrino ha collezionato due successi, un secondo e un terzo posto. Per l’atleta livignasca si tratta del quinto posto stagionale, considerando anche il secondo piazzamento di Dobbiaco. A Craigleith, Galli vince i quarti, per poi concludere in seconda posizione la semifinale, alle spalle solo di Fanny Smith. Nel corso del turno decisivo, è stata proprio l’elvetica ad accaparrarsi la cima della classifica. Galli si ritrova in bagarre con la francese Berger Sabbatel per il secondo posto, avendo infine la meglio.

LA GARA MASCHILE: DEROMEDIS CADE AI QUARTI

Nel maschile, la gara di Simone Deromedis finisce ai quarti. L’italiano è rimasto vittima di una rovinosa caduta sul fianco dopo un’internata in prossimità di un dosso. Deromedis, impegnato nella lotta con Florian Wilmsmann e Kevin Drury, ha dovuto abbandonare la prova e nei prossimi giorni si sottoporrà ai necessari esami medici. Fuori negli ottavi invece Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch e Dominik Zuech. Il successo è andato all’eroe di casa Reece Howden, che ha avuto la meglio sullo svizzero Alex Fiva ed il connazionale Drury. Nonostante la prestazione negativa di oggi, Deromedis sale a 818 punti in classifica generale, mantenendo 60 lunghezze di vantaggio su Howden – con 758- e su Wilmsmann terzo a quota 750 punti.