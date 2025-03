Si è aperta quest’oggi a Konya, in Turchia, l’edizione 2025 della Coppa delle Nazioni. In programma fino al 16 marzo, salvo sorprese future rappresenta l’unica tappa della stagione, in un calendario che già dal futuro prossimo potrebbe cambiare con il ritorno della Coppa del Mondo, disputata dal 1993 al 2020. Giornata inaugurale che vedeva in programma le qualificazioni e le finali di sei gare: si tratta delle eliminazioni, dell’inseguimento a squadre e dello sprint a squadre, sia a livello maschile che femminile.

L’eliminazione maschile ha visto il successo del belga Jules Hesters, che si è imposto davanti al danese Noah Wulff e all’austriaco Tim Wafler. L’unico azzurro in gara, Davide Boscaro, ha concluso al 21esimo posto. Leggermente meglio in campo femminile ha fatto Vittoria Grassi, che si è classificata 16esima; la vittoria finale è andata alla messicana Yareli Acevedo Mendoza, capace di mettere in fila l’olandese Lisa van Belle e la nipponica Mizuki Ikeda.

Le prove a squadre hanno visto quattro diverse nazioni vincitrici: nella gara di velocità femminile i Paesi Bassi hanno trionfato in finale contro la Gran Bretagna, mentre il quartetto britannico ha vinto al maschile battendo il Giappone. Nell’inseguimento femminile invece la Germania ha battuto in finale la Nuova Zelanda, mentre nella prova maschile a trionfare è l’Australia davanti agli Stati Uniti. L’inseguimento maschile era anche l’unica gara a squadre che vedeva la partecipazione anche dell’Italia, ma il quartetto azzurro ha fatto segnare il settimo crono nelle batterie e non è riuscito dunque a qualificarsi per le finali.

I risultati di oggi nella Coppa delle Nazioni

Eliminazione maschile

HESTERS Jules BEL WULFF Noah DEN WAFLER Tim AUT HOPPEZAK Vincent NED SAVEKIN Ilya AIN BLEDDYN Oliver AUS MOORE Peter USA ANGUELA YAGUEZ Mario ESP DECAR ZUNIGA Jacob CHI MATIAS Joao POR

21. BOSCARO Davide ITA

Eliminazione femminile

ACEVEDO MENDOZA Yareli MEX van BELLE Lisa NED IKEDA Mizuki JPN HJOLLUND KLINGE Ellen DEN WOLLASTON Ally Maree NZL VALGONEN Valeria AIN TEUTENBERG Lea Lin GER O’BRIEN Aoife IRL KOZIEVA Nafosat UZB TRACKA Maja POL

16. GRASSI Vittoria ITA

Inseguimento a squadre femminile

Germania Nuova Zelanda Australia Polonia

Inseguimento a squadre maschile

Australia Stati Uniti Nuova Zelanda Francia

Sprint a squadre femminile

Paesi Bassi Gran Bretagna Germania Polonia

Sprint a squadre maschile

Gran Bretagna Giappone Australia Francia

I convocati azzurri

Ovviamente essendo cominciata la stagione del ciclismo su strada, la spedizione italiana in terra turca non può contare sui suoi alfieri Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni, impegnati questa settimana nella Tirreno-Adriatico, e si presenta dunque con uno schieramento decisamente rimaneggiato. Questo l’elenco dei convocati azzurri, agli ordini dei commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa:

Velocità femminile: Miriam Vece

Velocità maschile: Fabio Del Medico, Stefano Moro

Endurance femminile: Anita Baima, Vittoria Grassi

Endurance maschile: Davide Boscaro, Niccolò Galli, Francesco Lamon, Jacopo Sasso, Eros Sporzon

Il programma della Coppa delle Nazioni 2025

Archiviata la giornata inaugurale, la Coppa delle Nazioni 2025 di ciclismo su pista proseguirà domani e domenica con otto finali in palio, tutte individuali ed equamente divise tra le due giornate. Sabato sarà la volta dell’americana e della velocità in campo femminile, mentre al maschile si assegneranno le medaglie nel keirin e nell’omnium. Programma inverso invece nella giornata conclusiva di domenica: al maschile l’americana e la velocità, tra le donne keirin e omnium.