Il weekend del Gran Premio d’Argentina si è aperto con la prima sessione di prove libere. In sudamerica manca Jorge Martin, assente già nel GP inaugurale della stagione e che sarà costretto a saltare anche il prossimo appuntamento a causa dell’infortunio. Sulla pista del Termas de Rio Hondo è Marc Marquez a trovare il miglior tempo della sessione, firmando un crono di 01:38.937. Seconda posizione poi per Zarco, che con la sua Honda trova un buon 01:38.963. A chiudere la top 3 è Alex Marquez in sella alla Gresini, autore di un 01:39.208. Quarta piazza per Franco Morbidelli, mentre è quinto Marco Bezzecchi. Sedicesimo piazzamento invece per l’altro ducatista ufficiale, Pecco Bagnaia, che ha ottenuto un tempo di 01:40.288.

M. Marquez (Ducati Lenovo Team) 01:38.937 J. Zarco (CASTROL Honda LCR) +0.026 / +0.026 01:38.963 A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.271 / +0.245 01:39.208 F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.471 / +0.200 01:39.408 M. Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.645 / +0.174 01:39.582 L. Marini (Honda HRC Castrol) +0.646 / +0.001 01:39.583 J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.702 / +0.056 01:39.639 M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) +0.952 / +0.250 01:39.889 J. Mir (Honda HRC Castrol) +0.957 / +0.005 01:39.894 P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.991 / +0.034 01:39.928 B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +1.018 / +0.027 01:39.955 A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +1.042 / +0.024 01:39.979 F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +1.074 / +0.032 01:40.011 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +1.148 / +0.074 01:40.085 A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +1.225 / +0.077 01:40.162 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +1.351 / +0.126 01:40.288 F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +1.658 / +0.307 01:40.595 M. Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.835 / +0.177 01:40.772 S. Chantra (IDEMITSU Honda LCR) +1.845 / +0.010 01:40.782 R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +1.949 / +0.104 01:40.886 E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +2.093 / +0.144 01:41.030 L. Savadori (Aprilia Racing) +2.939 / +0.846 01:41.876

I RISULTATI DEL PREQUALIFICHE

Nel tardo pomeriggio italiano, va in scena la sessione di prequalifiche, che vede nuovamente Marc Marquez davanti a tutti. Lo spagnolo abbassa il tempo della mattinata di un secondo, ottenendo un 01:37.295. Alle sue spalle c’è Di Giannantonio, rientrante dall’infortunio rimediato nei test prestagionali e autore di un crono di 01:37.430. Ancora una volta, la top 3 è chiusa dal più giovane dei fratelli Marquez in 01:37.496. Quarto posto per Bezzecchi, quinto per Binder. Bagnaia entra in top 10, senza però andare oltre e conclude la sessione con un tempo di 01:27.855.

M. Marquez (Ducati Lenovo Team) 01:37.295 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.135 / +0.135 01:37.430 A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.201 / +0.066 01:37.496 M. Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.215 / +0.014 01:37.510 B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.251 / +0.036 01:37.546 A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +0.296 / +0.045 01:37.591 J. Zarco (CASTROL Honda LCR) +0.390 / +0.094 01:37.685 F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +0.523 / +0.133 01:37.818 P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.532 / +0.009 01:37.827 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.539 / +0.007 01:37.834 A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +0.560 / +0.021 01:37.855 F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.636 / +0.076 01:37.931 J. Mir (Honda HRC Castrol) +0.680 / +0.044 01:37.975 J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP +0.763 / +0.083 01:38.058 L. Marini (Honda HRC Castrol) +0.841 / +0.078 01:38.136 M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) +1.020 / +0.179 01:38.315 F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +1.052 / +0.032 01:38.347 M. Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.354 / +0.302 01:38.649 S. Chantra (IDEMITSU Honda LCR) +1.356 / +0.002 01:38.651 R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +1.451 / +0.095 01:38.746 E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +1.490 / +0.039 01:38.785 L. Savadori (Aprilia Racing) +1.781 / +0.291 01:39.076

LE PAROLE DI MARQUEZ E BAGNAIA

“Mi sono divertito sin da subito e riuscivo a fare dei buoni tempi. Ho dovuto lavorare di più rispetto alla Thailandia, perché era la prima volta che giravo qui con la Ducati. Dalle FP1 alla Practice ho fatto un bel miglioramento, soprattutto in termini di costanza“, dichiara Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport, al termine del venerdì: “Sarà molto importante la qualifica: devo almeno partire dalla prima fila. Ho visto mio fratello andare molto forte, così come Bezzecchi e Di Giannantonio. Anche Bagnaia, nonostante la caduta, sarà della partita”.

“Stamattina in moto continuavo a sentirmi come nei test e nella gara in Thailandia. C’erano delle cose che funzionavano, ma in staccata e in ingresso di curva non mi sentivo completamente a mio agio“, afferma invece Francesco Bagnaia. “Con la squadra abbiamo cambiato diversi aspetti della moto e nel pomeriggio mi sono trovato decisamente meglio. Sono contento di aver ritrovato feeling in frenata. Domani mattina faremo delle prove che mi aiuteranno a migliorare ulteriormente“. Infine, sulla caduta: “Mentre scivolavo in curva due già mi immaginavo undicesimo e fuori dal Q2 per una manciata di millesimi. Mi sono steso purtroppo, ma ci sta. Sono entrato in curva con meno freno e un pelo più stretto. La moto mi si è chiusa non appena mi sono allineato“.