Giornata negativa in Val di Fassa per l’Italia dello ski cross, uscita malconcia da gara-1 della tappa di Coppa del Mondo 2024/2025. Simone Deromedis è infatti uscito di scena ai quarti di finale, vittima del fotofinish e di materiali che non sono apparsi straordinari lungo tutto il tracciato. Il classe 2000, che arrivava all’appuntamento trentino da leader della classifica generale, dovrà cercare di riscattarsi fin da domani quando andrà in scena gara-2. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo di ski cross infatti la Val di Fassa ospita due gare in un solo weekend.

La gara era iniziata con la batteria di Deromedis e Dominik Zuech, capaci di chiudere al primo e al secondo posto il primo ottavo di finale di giornata. Partenza positiva anche per Federico Tomasoni, che a sua volta ha superato il primo turno grazie al secondo posto nella propria batteria. Nei quarti di finale però Deromedis e Zuech sono stati beffati dai due austriaci Johannes Rohrweck e Johannes Aujesky, con quest’ultimo che ha vinto la batteria e Rohrweck che ha beffato Deromedis per una manciata di millimetri al fotofinish decretando l’eliminazione del numero uno italiano. Pochi minuti dopo è finita anche la gara di Tomasoni, quarto nel proprio quarto di finale che ha invece visto passare il turno il tedesco Florian Wilmsmann, uno dei due principali rivali di Deromedis in classifica generale.

Le fasi finali della gara maschile hanno così sorriso sia a Wilmsmann che al francese Youri Duplessis, che hanno entrambi centrato la qualificazione alla big final potendo così guadagnare punti pesanti nei confronti del rivale Deromedis. L’atto conclusivo però ha portato alla doppietta della Svizzera, con la vittoria di Ryan Regez davanti all’altro elvetico Alex Fiva. Terzo posto per Wilmsmann, mentre Duplessis è caduto nell’ultima parte del tracciato senza comunque riportare gravi conseguenze. Il nono posto di Simone Deromedis consente comunque all’azzurro di restare al secondo posto della classifica generale, con Wilmsmann nuovo leader a 575 punti contro i 559 dell’italiano. Resta ovviamente in piena corsa anche Duplessis, terzo a 535 punti.

L’ordine di arrivo della gara maschile

Ryan Regez (SVI) Alex Fiva (SVI) Florian Wilmsmann (GER) Youri Duplessis Kergomard (FRA) David Mobaerg (SVE)

9. Simone Deromedis (ITA)

13. Federico Tomasoni (ITA)

15. Dominik Zuech (ITA)

La gara femminile, che non ha visto italiane al via, è stata dominata dalla nazionale canadese. La vittoria è infatti andata a Marielle Thompson, che nella big final ha preceduto la francese Marielle Berger Sabbatel e le due connazionali Courtney Hoffos e India Sherret. Quinto posto con la vittoria della small final per la svizzera Fanny Smith, che era stata la migliore in qualificazione. La grande sconfitta di giornata è però la tedesca Daniela Maier, che esce di scena già ai quarti di finale e perde il treno dell’alta classifica dopo che stamattina si presentava al cancelletto con appena 11 punti di ritardo dalla leader della generale Sherret.

Domani gara-2, gli italiani in gara: c’è anche Jole Galli

Nella giornata di ieri erano andate in scena le qualifiche per la gara della domenica. Tutto facile per Deromedis al quinto posto, ma passaggio del turno archiviato anche per Dominik Zuech e Federico Tomasoni, rispettivamente al 12° e 24° posto. Niente da fare invece per Yanick Gunsch (41°), Edoardo Zorzi (44°), Filippo Zamboni (46°) e anche per Davide Cazzaniga, Paolo Piccolo, Daniel Moroder e Aiace Smaldore che hanno chiuso la classifica dal 48° al 51° posto finale. Nella gara femminile sarà della partita anche Jole Galli, che nonostante i problemi alla schiena partirà forte del sesto posto in qualifica. Fuori dalle migliori 16 invece Andrea Chesi, che ha chiuso al 19° posto.