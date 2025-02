Prende il via il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile “Trofeo San Carlo Veggy Good” e lo fa da Montichiari. Anche nel 2025, è il comune in provincia di Brescia a ospitare la prima tappa del massimo circuito italiano, con un Pala-George già sold out da giorni. A organizzare l’evento, in programma venerdì 7 e sabato 8 febbraio, è la società Ginnastica Artistica Treviolo della presidente Desiree Paola Castelli, grazie all’impegno dello staff guidato da Irene Castelli e Sergio Olivieri, con la collaborazione della Federazione Ginnastica d’Italia. Dopo la tappa bresciana che darà dunque il via ufficiale alla stagione agonistica, il calendario prevede gli appuntamenti di Ancona (7-8 marzo) e Desio (21-22 marzo), poi spazio alla Final Eight di Firenze (3-4 maggio). Il tutto con una nuova formula, in stile finale olimpica a squadre, per l’assegnazione dello scudetto dopo le tre tappe di regular season.

L’evento di Montichiari sarà impreziosito dalla presenza di Vanessa Ferrari, la campionessa di Orzinuovi che ha appena concluso la sua incredibile carriera. A difendere il tricolore sul petto sono i campioni della Virtus Pasqualetti nella maschile e della Ginnastica Civitavecchia nella femminile. La squadra maceratese, dopo il secondo scudetto consecutivo, il quinto in assoluto, si presentano ai nastri di partenza con Matteo Levantesi, Paolo Principi, Filippo Castellaro, Tommaso De Vecchis, Andrea Cingolani e il francese Leo Saladino. Le ginnaste di Civitavecchia tornano in pedana invece dopo aver conquistato il loro primo titolo italiano: sarà l’olimpionica Manila Esposito, bronzo alla trave a Parigi 2024, a guidare la squadra completata da July Marano, Emma Recchia, Naomi Pazon e il prestito di Nunzia Dercenno dalla Ginnastica Salerno.

LE RIVALI DELLE DETENTRICI

Saranno quattro mesi intensi e le rivali per le detentrici del titolo non mancano. Come ricorda la Federginnastica, nella competizione maschile, la Gymnastic Romagna Team di Cesena ha confermato il prestito di Lorenzo Minh Casali e ingaggiato anche Edoardo De Rosa; la Spes Mestre, terza classificata, può contare su Stefano Patron e Ares Federici. Nella femminile, però, la Brixia non potrà contare subito sulle Fate di Parigi 2024: Alice D’Amato e Giorgia Villa non sono ancora al top della condizione in virtù dei tanti impegni post-olimpici, Elisa Iorio, Angela Andreoli, ma anche Asia D’Amato e Martina Maggio, stanno invece pian piano recuperando dai rispettivi infortuni. Il club bresciano, padrone di casa di questa prima tappa, si affiderà allora a Veronica Mandriota e al prestito di Sofia Tonelli dall’Artistica 81 Trieste. Tenteranno di scalare posizioni anche le giovani della Libertas Ginnastica Vercelli, trascinate da Giulia Perotti, ora diventata senior.

Da tenere d’occhio al maschile la Pro Carate – che può contare su Yumin Abbadini, sesto ai Giochi parigini, e sui giovani Riccardo Villa e Diego Vazzola, ma che ha ingaggiato anche l’altro big Mario Macchiati – e la Ghislanzoni GAL di Lorenzo Bonicelli, oltre alla neopromossa Sampietrina. In campo femminile, si è rafforzata la Unione Sportiva Renato Serra, ma anche la GAL Lissone e la Ginnastica Riccione sono pronte a dire la loro, così come la Corpo Libero Gymnastics Team di Padova punterà sull’argentina Sira Macias. Un’altra accreditata contendente per le finali èla Artistica 81 Trieste, ai piedi del podio nel 2024, così come la Ginnastica Heaven di Roma. Quindi, uno sguardo alle neopromosse: si tratta della Forza e Coraggio di Milano, dell’Acrobatic Fitness di Piacenza e della Futuregym 2000 di Rozzano.

DIRETTA DELLA SERIE A1 SU SPORTFACE TV

La kermesse verrà aperta dalla Serie B maschile e femminile, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 16:00. Sabato 8 febbraio andranno in scena la Serie A2 alle ore 9:00 e la Serie A1 a partire dalle ore 14:30. La Serie A1 sarà visibile in diretta, con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, su Sportface Tv, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo sarà la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e non solo.