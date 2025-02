Una brutta batosta quella rimediata da Inzaghi sul campo di una Fiorentina che sembra rinata. Il 3-0 subito al Franchi ha gettato Inzaghi nell’occhio del ciclone, tanto da compromettere la sua permanenza ad Appiano.

Esattamente come accadde nel girone di andata, la vittoria della Fiorentina contro la Lazio ha coinciso con la rinascita dell’undici di Palladino. Prima Ranieri e poi un doppio Kean hanno proiettato la Viola in quarta posizione scavalcando i biancocelesti, ma soprattutto infrangendo le speranze di Inzaghi di accorciare sul Napoli di Conte, avanti ormai di 4 lunghezze.

Il calendario metterà di fronte Inter e Fiorentina già dalla prossima gara che si disputerà lunedì, frangente in cui i nerazzurri cercheranno di restituire la pariglia a Palladino e ai suoi, che però stavolta potranno contare sui nuovi acquisti come Zaniolo, Ndour e Mari. La sconfitta è stata scottante per Inzaghi e i suoi ragazzi, a tal punto che in molti stanno già chiedendo “la testa” del tecnico piacentino come unico responsabile della disfatta. Anche se niente è perduto nella corsa Scudetto, sono stati tanti a sognare un cambio in panchina e l’indiziato principale è Max Allegri, ex tecnico della Juventus al momento senza una panchina da dirigere.

Caos Inter, Inzaghi a rischio

Se Marotta è ancora un dirigente serio, domani mattina annuncia l’esonero di Inzaghi e 5 ore dopo annuncia Allegri nuovo allenatore. Vediamo se lo è. Altrimenti è complice del fallimento. Questo è quanto si legge in un post X a seguito della debacle interista in quel di Firenze, gara valida per il recupero del match che si interruppe per il malore di Bove. Tra il serio e il faceto si è scatenata una vera e propria polemica social nei riguardi dell’ex tecnico della Lazio, che con sorpresa ha visto l’hashtag InzaghiOut andare in tendenza sul social di Elon Musk.

Altri commenti sono ben più pesanti di quello riportato sopra, come quelli di chi ritiene Inzaghi un imbarazzo di allenatore e di chi come soluzione vede un’unica strada: Lo devono esonerare immediatamente. Per Inzaghi non è una settimana facile e per riparare a quanto accaduto avrà una sola possibilità, ovvero quella di vincere e convincere nella gara del 10 febbraio contro un Palladino in stato di grazia. Intanto prosegue la polemica social nei suoi confronti, con alcuni tifosi che vedrebbero il suo esonero quasi come un trofeo: Il tuo esonero a fine stagione varrà come uno scudetto o addirittura una Champions League.