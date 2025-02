Simone Deromedis conquista un altro ottimo risultato nella tappa di Coppa del mondo di ski cross a Veysonnaz, chiudendo in quinta posizione gara-2. Il giorno dopo la vittoria in gara-1, l’azzurro delle Fiamme Gialle ha dominato la Finale B della tappa elvetica dopo aver ceduto in semifinale a Reece Howden e a Youti Duplessis Kergomard. Un “remake” della finale di gara-1 in cui il 24enne è stato costretto a rallentare, e quindi a perdere terreno, proprio per evitare il contatto con Duplessis. Il tutto dopo aver chiuso con delle buone prove sia in batteria che ai quarti.

Nella Finale B, Deromedis ha condotto dall’inizio alla fine la gara, chiudendo davanti al trio svizzero composto da Ryan Regez, Tobias Baur e Gil Martin. La Finale A, invece, ha visto la vittoria di Duplessis Kergomard sullo svedese David Mobärg e sul canadese Jared Schmidt, con Howden che ha chiuso al quarto posto.

Deromedis primo nella classifica generale

Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, Federico Tomasoni e Davide Cazzaniga sono stati eliminati agli ottavi di finale dopo aver superato le batterie rispettivamente con il terzo posto nella quarta e con il quarto posto nella quinta. Non avevano superato il taglio, invece, Yanick Gunsch, Edoardo Zorzi e Dominik Zuech. Grazie ai 45 punti conquistati con questo quinto posto, Deromedis si prende la prima posizione nella classifica generale con 530 punti. Superato il tedesco Florian Wilmsmann, oggi 13° e fermo a 515 punti, con Duplessis terzo a 485.

Settima Jole Galli nella gara femminile

Per quanto riguarda la gara femminile, arriva un altro ottimo piazzamento in top-8 per Jole Galli, che chiude la Finale B in terza posizione, quindi settima totale. L’azzurra ha faticato in semifinale a trovare spazio contro Daniela Maier, Marielle Thompson e Jade Grillet Aubert. Proprio la canadese Thompson ha fatto doppietta dopo gara-1 aggiudicandosi anche la Big Final di gara-2 davanti alla tedesca Maier, mentre la padrona di casa elvetica Fanny Smith ha completato il podio. Al quarto posto India Sherret, che mantiene la testa della classifica generale con 595 punti davanti a Maier (584) e Thompson (581). Sesta, invece, Galli con 391 punti.

Prossimo appuntamento in Trentino

E con l’iniezione di fiducia del primo posto in classifica generale, Deromedis e tutta la carovana dello ski cross si prepara alla prossima tappa. Si arriva in Italia, più precisamente in Val di Fassa, sulla pista di Passo San Pellegrino. Si parte giovedì 6 febbraio con il turno di qualificazione per gara-1, seguito il giorno successivo da quello per gara-2. Sabato e domenica, poi, spazio alle due finali.