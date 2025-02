Sessantotto giorni dopo riprenderà Fiorentina-Inter. Il match della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 era iniziato lo scorso primo dicembre ed era stato sospeso al minuto sedici per via del malore capitato ad Edoardo Bove. La partita riprenderà giovedì 6 febbraio alle ore 20:45, andiamo a scoprire il regolamento e tutto quello che c’è da sapere.

IL MOMENTO DELLA RIPRESA

La partita riprenderà esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara, ed in questo caso è una rimessa laterale a metà campo circa in favore della Fiorentina.

QUALI GIOCATORI POSSONO ESSERE SCHIERATI

Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione. Quindi tutti i nuovi acquisti del mercato di gennaio, da una parte e dall’altra, non potranno essere utilizzati. I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente, ma non essendoci stata nessuna sostituzione non ci sono preclusioni.

LA SITUAZIONE DISCIPLINARE

I calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione. Le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione. Ed anche qui nessun problema visto che l’arbitro Doveri non aveva estratto nessun cartellino. I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione, mentre possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta. In caso di ammonizione di giocatori diffidati, quest’ultimi salteranno per squalifica la successiva partita (che sarà curiosamente Inter-Fiorentina). Idem per eventuali espulsi.

I CAMBI E LE SOSTITUZIONI

Infine, nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. Ma nessuno dei due allenatori aveva effettuato una sostituzione nei primi sedici minuti quindi, sia Raffaele Palladino che Simone Inzaghi, potranno fare i soliti cinque cambi suddivisi in tre slot, come di consueto.

IL TABELLINO DEI PRIMI 16 MINUTI DI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodò, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltrán, 4 Bove; 20 Kean. A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 3 Biraghi, 5 Pongracic, 7 Sottil, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson, 11 Ikoné, 22 Moreno, 24 Richardson, 28 Martinez Quarta, 33 Kayode, 65 Parisi, 99 Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: /

Espulsi: /

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Costanzo, M. Scarpa.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Paganessi.