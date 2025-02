Simone Deromedis trionfa nella tappa di Veysonnaz, in Svizzera, nella prova valida per la Coppa del Mondo di skicross 2024/2025. L’azzurro, che si è presentato al via con un casco dedicato ad Ayrton Senna, batte nella Big Final il francese Youri Duplessis Kergomard, il canadese Reece Howden e il giapponese Ryo Sugai. Successo pesante per Deromedis anche in virtù del sesto posto del tedesco Wilmsmann. Il leader della generale è salito a 495 punti e ora ha soli dieci punti di margine sull’atleta italiano, che è secondo con 485 punti. Gli altri azzurri Davide Cazzaniga, Federico Tomasoni, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi fuori tutti agli ottavi di finale. “Mi sono sempre divertito su questa pista ma senza riuscire a vincere. In finale dopo la partenza ero in dubbio se rischiare il sorpasso ma come diceva Senna, se si vuole vincere si deve rischiare e così ho preso il comando. Avevo sci eccezionali, sono davvero soddisfatto di questa vittoria, ora spero di divertirmi anche in gara 2”, le parole di Deromedis dopo il successo. Domenica 2 febbraio a Veysonnaz è in programma la seconda sfida, preceduta dal turno di qualificazione non disputato venerdì per via delle condizioni meteo non idonee.

I risultati di giornata

OTTAVI DI FINALE – RUN 1

1. Wilmsmann Q

2. Hronek Q

3. Lohner

4. Bischofberger

OTTAVI DI FINALE – RUN 2

1. Howden Q

2. Aujesky Q

3. Detraz

4. Jay

OTTAVI DI FINALE – RUN 3

1. Mobaerg D. Q

2. Fiva Q

3. Klufts

DNF Nilsson

OTTAVI DI FINALE – RUN 4

1. Schmidt Q

2. Duplessis Kergomard Q

3. Mobaerg E.

DNF Zorzi

OTTAVI DI FINALE – RUN 5

1. Tchiknavorian Q

2. Mahler Q

3. Zuech

4. Takats

OTTAVI DI FINALE – RUN 6

1. Deromedis Q

2. Raffort Q

3. Regez

DNF Rowell

OTTAVI DI FINALE – RUN 7

1. Baur

2. Sugai

3. Cazzaniga

4. Tomasoni

OTTAVI DI FINALE – RUN 8

1. Drury Q

2. Kappacher Q

3. Renn

DNF Furuno

QUARTI DI FINALE – RUN 1

1. Wilmsmann Q

2. Howden Q

3. Aujesky

4. Hronek

QUARTI DI FINALE – RUN 2

1. Duplessis Kergomard Q

2. Mobaerg D. Q

3. Schmidt

4. Fiva

QUARTI DI FINALE – RUN 3

1. Tchiknavorian Q

2. Deromedis Q

3. Raffort

4. Mahler

QUARTI DI FINALE – RUN 4

1. Sugai Q

2. Drury Q

3. Kappacher

4. Baur

SEMIFINALI – RUN 1

1. Howden Q

2. Duplessis Kergomard Q

3. Wilmsmann

4. Mobaerg D.

SEMIFINALI – RUN 2

1. Deromedis Q

2. Sugai Q

3. Tchiknavorian

4. Drury

BIG FINAL

1. Deromedis

2. Duplessis Kergomard

3. Howden

4. Sugai

SMALL FINAL

5. Mobaerg D.

6. Wilmsmann

7. Tchiknavorian

8. Drury

La classifica generale

Florian Wilmsmann (GER) 495 punti Simone Deromedis (ITA) 485 punti Youri Duplessis Kergomard (FRA) 385 punti Reece Howden (CAN) 356 punti Alex Fiva (SUI) 323 punti Kevin Drury (CAN) 285 punti Johannes Aujesky (AUT) 244 punti Adam Kappacher (AUT) 227 punti Melvin Tchiknavorian (FRA) 213 punti David Mobaerg (SWE) 209 punti

Al femminile

Dominio canadese in finale. Vince Marielle Thompson con le connazionali India Sherret e Courtney Hoffos terza e quarta. Seconda posizione per la tedesca Daniela Maier. L’unica azzurra in gara Jole Galli esce di scena in semifinale e nella Small Final si piazza al secondo posto terminando in sesta posizione finale. Quinta la francese Marielle Berger Sabbatel, settima la svizzera Fanny Smith e ottava la svedese Linnea Mobaerg. Galli è sesta anche nella classifica generale con 355 punti: guida Sherret a quota 545 davanti a Maier (504) e Thompson (481).

QUARTI DI FINALE – RUN 1

1. Thompson Q

2. Mobaerg L. Q

3. Grillet Aubert

4. Ballet Baz

QUARTI DI FINALE – RUN 2

1. Hoffos Q

2. Smith Q

3. Errard

4. Schaer

QUARTI DI FINALE – RUN 3

1. Sherret Q

2. Galli Q

3. Een

4. Zippert

QUARTI DI FINALE – RUN 4

1. Maier Q

2. Berger Sabbatel Q

3. Mcewen

4. Dietrich

SEMIFINALI – RUN 1

1. Thompson Q

2. Hoffos Q

3. Smith

4. Mobaerg L.

SEMIFINALI – RUN 2

1. Sherret Q

2. Maier Q

3. Berger Sabbatel

DNF Galli

BIG FINAL

1. Thompson

2. Maier

3. Sherret

4. Hoffos

SMALL FINAL

5. Berger Sabbatel

6. Galli

7. Smith

8. Mobaerg L.