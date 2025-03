Super Jole Galli a Gudauri. Nella tappa georgiana di Coppa del Mondo di ski cross, l’azzurra trionfa nella Big Final battendo la svizzera Fanny Smith. Al terzo posto c’è la canadese Courtney Hoffos. Uscita per la francese Marielle Berger Sabbatel. Vince la Small Final la canadese India Sherret, 5ª. Seguono le francesi Grillet Aubert, 6ª, e Mylene Ballet Baz, 7ª, e la svizzera Talina Gantenbein, 8ª. “Ho provato a spingere il più possibile. I miei sci oggi erano veramente veloci. Nello stesso punto che ieri mi è probabilmente costato il successo, oggi ho saputo trovare lo spunto per vincere e superare Fanny Smith. E’ una sensazione magica”, le parole di Galli poco prima della premiazione La Coppa del Mondo si sposta ora in Canada per la duplice sfida in programma a Craigleith tra il 14 ed il 15 marzo, preceduta da altrettanti giorni di qualificazione; dopodichè spazio ai Campionati Mondiali di St. Moritz e alla tappa finale di Idre Fjäll.

La classifica generale aggiornata

India Sherret (Can) 795 punti Marielle Thompson (Can) 744 punti Fanny Smith (Sui) 716 punti Daniel Maier (Ger) 709 punti Jole Galli (Ita) 671 punti Marielle Berger Sabbatel (Fra) 624 punti Courtney Hoffos (Can) 442 punti Jade Grillet Aubert (Fra) 381 punti Abby Mcewen (Can) 369 punti Hannah Schmidt (Can) 366 punti

Al maschile Deromedis terzo

Simone Deromedis terzo. Dopo il successo nelal giornata di ieri, il venticinquenne trentino in una finale di pesi massimi prova a giocare al meglio le proprie carte, cedendo però strada al canadese Reece Howden e al tedesco Florian Wilmsmann che si prendono le due prime posizioni, davanti all’azzurro. Deromedis, 14° podio in Coppa del Mondo, ha saputo raggiungere la finale con un percorso netto e vincente, per certificare quindi l’ottavo podio stagionale di un inverno che l’ha già visto vincere in tre occasioni. Ottimo ottavo posto quindi per Edoardo Zorzi: il bergamasco ha centrato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali, per poi affrontare una finale B chiusa al quarto posto alle spalle del francese Youri Duplessis Kergormard e agli svizzeri Detraz e Fiva. Out nei quarti di finale invece Dominik Zuech, con Yanick Gunsch e Federico Tomasoni che sono stati eliminati in batteria. Dopo 13 delle 17 gare in programma, Deromedis guida la classifica generale con 799 punti ed un margine di 99 lunghezze su Wilmsmann (700) con Howden terzo a quota 658.

La classifica generale aggiornata