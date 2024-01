Javier Pastore vicino all’addio al calcio: “Devo operarmi all’anca. Sento dolore tutti i giorni”

A 34 anni Javier Pastore è vicino a dare l’addio al calcio dopo una carriera tormentata dai problemi fisici. Gli infortuni hanno condizionato il talento argentino, ex Palermo e Roma, con sette stagioni con la maglia del Paris Saint Germain. Attualmente Pastore è svincolato e le possibilità di rivederlo su un campo da calcio sono poche, come ammette lui stesso: “Devo operarmi di nuovo all’anca. Onestamente, lo faccio per avere una vita migliore e non avere più dolore”, spiega in un’intervista a Prime Video. “Sento dolore ogni giorno. Anche nella vita normale. Tutto questo deve finire, non è piacevole”, aggiunge il calciatore classe 1987, svincolato dall’estate 2023 quando ha rescisso il contratto con il Qatar SC. “Quest’estate dovrò vedere come mi sento, se potrò continuare a giocare oppure no. Prenderò una decisione, per il momento sono in stand-by. Sarebbe un miracolo se riprendessi, tornare a giocare a calcio sarebbe un vero miracolo. Ma non si sa mai”, ha concluso.