Si sono chiusi con la prova della staffetta mista i Mondiali di Lake Placid 2025 di skeleton. L’Italia chiude la propria rassegna con dei bei risultati, piazzando in quinta posizione la coppia composta da Valentina Margaglio e Mattia Gaspari e in settima Alessia Crippa e Amedeo Bagnis. Molto tirata la gara sul budello statunitense, ottimo modo per chiudere un mondiale interessante, anche se gli azzurri non sono riusciti a portarsi a casa medaglie. La vittoria è andata alla coppia di atleti di casa composta da Mystique Ro e Austin Florian, che ottengono un tempo totale di 1:54.53. Appena un decimo più indietro, ecco la coppia britannica formata da Tabitha Stoecker e Matt Weston, mentre a 28 centesimi ci sono i cinesi Dan Zhao e Qinwei Lin (miglior tempo maschile a compensare la prestazione della compagna, nona) che completano il podio. A doversi “accontentare” del quarto posto iridato, invece, sono i tedeschi Jacqueline Pfeifer e Christopher Grotheer a +0.41.

Per quanto riguarda gli azzurri, Margaglio ha ottenuto il settimo tempo nella gara maschile, mentre Gaspari il quinto in quello maschile: il totale è di 1:55.16, a 63 centesimi. Crono identico per la coppia tedesca Susanne Kreher/Alex Jungk. Appena dietro, appunto in settima posizione, ecco Crippa e Bagnis, con Amedeo che ha registrato il secondo tempo maschile in 56.20 alle spalle del solo cinese Lin. I due azzurri hanno chiuso con il tempo di 1:55.35, a 82 centesimi dal primo posto.

I Mondiali di Lake Placid hanno rappresentato l’ultimo appuntamento stagionale di skeleton. La Coppa del mondo si era chiusa a Lillehammer il mese scorso, con Gaspari miglior italiano in classifica generale (14esimo) subito davanti a Bagnis (15esimo), mentre Giovanni Marchetti ha chiuso 21esimo. Al femminile, Margaglio si è piazzata in sedicesima posizione nella generale.