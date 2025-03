Doveva essere un incontro molto equilibrato e dall’esito incerto, quello tra Magomed Ankalaev e Alex Pereira, valido per l’UFC 313, e così è stato. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, alla fine, a prevalere è stato il russo, che ha così strappato il titolo al brasiliano diventando il nuovo campione dei pesi massimi leggeri. In generale, Ankalaev è sembrato controllare meglio l’azione nell’ottagono, costringendo spesso ad arretrare l’avversario, che ha lavorato molto con i calci bassi senza però sortire l’effetto sperato. La difesa sui takedown da parte di Pereira ha funzionato bene, ma il russo lo ha messo in difficoltà con lo striking per poi prevalere nel grappling a parete nel quarto round. La maggiore intraprendenza e capacità di prendere l’iniziativa ha premiato Ankalaev, che alla fine si è meritato il voto di tutti e tre i giudici, vincendo per decisione unanime.

UFC 313, le reazioni post-match

Le schermaglie tra i due sono proseguite anche al termine dell’incontro, con i lottatori che si sono stuzzicati a vicenda. “Tutti pensano che Pereira sia il più entusiasmante da vedere. Ma lo avete visto, sembra che quando lottano contro di me diventano tutti noiosi – le parole di Ankalaev –. Non dipenda solo da me, ma anche dall’avversario. Per venti minuti non ha fatto altro che scappare da me. Il rematch? Sono contento che si faccia, spero che possa lottare davvero e non solo scappare tutto il tempo”.

“Non è che lui abbia fatto poi molto – è la replica di Pereira –. Nel secondo round ha messo un po’ di pressione, ma mettendo contro la gabbia non ha fatto niente. Io ho seguito la mia strategia, lo sappiamo che lui gioca molto contro la gabbia. Dargli la vittoria con un piano del genere non fa altro che incentivare le persone a fare altrettanto. I tifosi potrebbero definire ‘noioso’ questo stile, ma finché uno vince così anche altri vorranno imitarlo”.

Insomma, si parla già di rematch (“farò degli aggiustamenti per la rivincita”, ha già promesso Pereira in un comunicato stampa) e l’atmosfera è decisamente frizzantina. Non resta che aspettare come si evolverà la situazione tra i due lottatori, intanto Ankalaev si gode il titolo.

Tutti i risultati della main card

– Madomed Ankalev batte Alex Pereira per decisione unanime

– Justin Gaethje batte Rafael Fiziev per decisione unanime

– Ignacio Bahamondes batte Jalin Turner per sottomissione al round 1

– Amanda Lemons batte Iasmin Lucindo per decisione unanime

– Mauricio Ruffy batte King Green per TKO al round 1