Il futuro di Sergio Conceicao pare ormai scritto e con ogni probabilità sarà lontano dalla panchina del Milan. Sul suo nome aleggia l’ombra di Massimiliano Allegri, fermo ormai da una anno e con una grande voglia di rivalsa.

Massimiliano Allegri e il Milan, un binomio che torna d’attualità. Dopo l’addio burrascoso alla Juventus nel maggio 2024, il tecnico livornese è ancora senza panchina, e il suo nome circola insistentemente attorno a casa Milan. E’ fantamercato o è una possibilità concreta? Attualmente la panchina rossonera è occupata da Sergio Conceicao, che è partito con il botto regalando al Milan una Supercoppa Italiana con una rimonta epica sull’Inter (3-2). Ma il calcio, si sa, è spietato. Dopo l’entusiasmo iniziale, sono arrivate difficoltà in campionato e su altri fronti, con l’eliminazione in Champions League e una qualificazione alle prossime competizioni europee sempre più lontana.

Il tecnico portoghese ha reagito male alle critiche, lasciando intendere di essere pronto a farsi da parte senza nemmeno chiedere la buonuscita: è qui che entra in gioco Allegri. Il Milan lo conosce bene, visto che nel 2011 ha riportato i rossoneri sul tetto d’Italia, grazie all’ultimo scudetto prima dell’era Pioli. Pragmatico, esperto, uno abituato a gestire pressioni e spogliatoi complicati. Un profilo che potrebbe piacere alla dirigenza, nel caso Conceicao non dovesse centrare neanche la Coppa Italia. Al momento, non ci sono conferme su un possibile addio del portoghese, ma la sensazione è che la situazione sia tutt’altro che stabile. Il Milan riflette. Allegri aspetta. Il futuro della panchina rossonera potrebbe presto riservare sorprese e di conseguenza anche il calciomercato.

Calciomercato Milan, Allegri chiama e Rabiot risponde

L’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri a Milanello comporterebbe indubbiamente un salto di qualità degno di nota, ma soprattutto una garanzia anche in tema di calciomercato. Il tecnico ex Juve sembra l’unica alternativa valida per il Milan, a fronte di una partecipazione europea sempre più in bilico per il prossimo anno, se vorrà attirare nomi di un certo peso all’interno della rosa. Il tecnico livornese avrebbe già in mente un colpo che a Torino gli ha regalato più di qualche gioia: Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese non ha trovato alcun accordo per il rinnovo con la Juventus, forse anche per l’addio burrascoso di Max Allegri, allenatore col quale aveva garantito un certo rendimento. Attualmente in forza al Marsiglia, Rabiot ha un contratto in scadenza il prossimo anno e considerando anche l’età anagrafica del ragazzo, non sarebbe poi un affare così proibitivo per le casse di Milanello. Rabiot gradirebbe per certo un’esperienza a Milano, soprattutto se sulla panchina rossonera potrà trovare il sue vecchio allenatore.