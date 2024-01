Skeleton, Coppa del Mondo Lillehammer 2024: Bagnis e Margaglio guidano la spedizione azzurra

Lo skeleton azzurro ci ha preso gusto e spera di non fermarsi. Dopo la storica vittoria di Amedeo Bagnis e il podio di Valentina Margaglio a St. Moritz, la Coppa del Mondo punta a nord, verso la Norvegia, dove a Lillehammer avrà luogo il prossimo appuntamento, fissato per venerdì 26 gennaio. L’avventura azzurra partirà però con una settimana di anticipo: i sei azzurri convocati raggiungeranno infatti in questi giorni la località con l’obiettivo di prepararsi al meglio. Nel gruppo azzurro spiccano naturalmente Bagnis e Margaglio. Oltre a loro il direttore tecnico Maurizio Orioli ha chiamato anche Mattia Gaspari, Manuel Schwarzer, Alessandra Fumagalli ed Alessia Crippa.