Australian Open, tie-break Rybakina-Blinkova nella storia: il più lungo in uno slam

Un tie-break storico. Anna Blinkova ed Elena Rybakina, nel match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024, hanno dato vita a qualcosa di unico per quel che concerne un torneo dello Slam: 42 punti giocati ed un 22-20 emozionante e spettacolare che ha lasciato a bocca aperta i tifosi della Rod Laver Arena, ma anche tutti gli appassionati che hanno seguito una mezzora di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Si tratta infatti del tie-break con più punti giocati nella storia di uno slam, battuto il record precedente che apparteneva ai match tra Tsonga-Roddick (Australian Open 2007) e Tsurenko-Bogdan (Wimbledon 2023). In entrambi i casi il tie-break era terminato per 20-18, quindi 38 punti giocati. Blinkova ha chiuso il match al decimo match point ed ha annullato anche sei match point a Rybakina.