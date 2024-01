Hellas Verona, Baroni: “Ngonge è una perdita importante. Roma squadra forte”

Dopo Terracciano e Hien, l’Hellas Verona sta per salutare anche Ngonge, in direzione Napoli. “Una perdita importante”, ammette il tecnico gialloblù, Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro la Roma. “Sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, resto fiducioso, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare”, spiega l’allenatore che all’Olimpico troverà un nuovo collega, Daniele De Rossi: “La Roma è una squadra forte, i calciatori cercheranno di avere un buon impatto, sarà una bella partita, troviamo il massimo e a noi piace confrontarci con il massimo, senza avere timore”. A complicare le cose ci sono anche tre squalificati, Duda, Coppola e Lazovic: “Siamo un pochino contati, ieri abbiamo lavorato su alcune soluzioni e dovremo lavorare sulla gestione della partita. Folorunsho sta meglio, ieri si è allenato molto bene. Oltre a lui ci sono dei ragazzi che scalpitano, come Cabal. Ora dovranno farsi trovare pronti”. Sul mercato in entrata: “Io lavoro sui giocatori che ho a disposizione, le entrate ci saranno, poi starà a noi cercare di integrare al meglio chi arriverà”.