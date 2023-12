Skeleton, Coppa del Mondo La Plagne 2023: Bagnis sesto, Gaspari undicesimo

Segnali di crescita per gli azzurri di skeleton nella seconda tappa di Coppa del Mondo, che si è disputata sul budello di La Plagne e che ha visto il primo successo in carriera del sudcoreano Seunggi Jung. Primo degli italiani è stato il vicecampione iridato Amedeo Bagnis, che chiude sesto a 62 centesimi dalla vetta (stesso piazzamento di Valentina Margaglio nella gara femminile). Undicesimo Mattia Gaspari (a 1”50), mentre è sedicesimo Manuel Schwaerzer (+2”03). Dopo essere passato al comando dopo la prima run, Jung si è preso la vittoria con tanto di record di spinta dell’impianto francese (5”51) nella seconda manche. Alle sue spalle figura l’inglese Matt Weston, a soli 0”08 dall’asiatico. Sul terzo gradino del podio sono quindi saliti il tedesco Christopher Grotheer, vincitore della prova d’esordio, e l’altro inglese Marcus Wyatt. Quinta piazza dunque per il terzo inglese di giornata, Craig Thompson (+0”48) con Bagnis alle sue spalle. La Coppa del Mondo di skeleton farà tappa ad Innsbruck (Austria) il prossimo 15 dicembre.