Skeleton, Coppa del Mondo La Plagne 2023: sesta Margaglio, Crippa e Fumagalli a ridosso della top-10

Valentina Margaglio sesta al termine della seconda tappa di Coppa del Mondo di skeleton, andata in scena quest’oggi a La Plagne, in Francia. L’azzurra, nona in Cina, ha migliorato dunque il proprio piazzamento rispetto alla gara inaugurale, trovando il sesto tempo nella prima manche e il quarto nella seconda run (con il miglior tempo di spinta, vicino al primato su questo budello). 22″ alla fine il ritardo dalla vincitrice, la britannica Tabitha Soecker (al primo successo in carriera), mentre è seconda Mystique Ro (Usa) davanti all’olandese Kimberly Bos che guidava dopo la prima manche.

Venendo alle altre italiane, Alessia Crippa è undicesima e Alessandra Fumagalli dodicesima. Nono posto invece per la tedesca Tina Hermann, che guida ancora la classifica di Coppa del Mondo in cui Margaglio è quarta e Crippa nona.