Milan: Leao non convocato per la sfida di domani con l’Atalanta

Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno di Rafael Leao. Il portoghese è escluso dall’elenco dei convocati per la sfida di domani in casa dell’Atalanta, in programma alle 18 al Gewiss. Scelta a scopo precauzionale dell’allenatore rossonero, che ha ritrovato Leao in gruppo solo negli ultimi giorni e ha preferito non rischiarlo in vista anche del match di Champions con il Newcastle di mercoledì prossimo.