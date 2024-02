Skeleton, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: Hermann vince ad Altenberg, Margaglio nona

Si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di skeleton ad Altenberg, in Germania. Davanti a tutte l’atleta di casa Tina Hermann (1:56.46), che precede la connazionale Susanne Kreher (1:56.56) di 10 centesimi. Chiude il podio l’americana Ro (1:56:70) a 24 centesimi. Fuori dal podio per un centesimo la canadese Rahneva. Per quanto riguarda i colori azzurri, Valentina Margaglio (1:57.01) è nona a 55 centesimi dalla vetta. Alessandra Fumagalli è 15ª oltre il secondo. Alessia Crippa più staccata, 22ª a 1.88.