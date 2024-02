Genoa, Gilardino: “Con il Napoli partita di livello, ho tanta scelta”

Il tecnico del Genoa Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Napoli: “Sarà una partita di livello complicato perché pur non attraversando un momento eccellente il Napoli è una squadra con interpreti forti, con giocatori di talento e con campioni a partire da Osimhen che è rientrato e bisognerà capire se ci sarà. Ma non c’è reparto che non abbia elementi di esperienza e di alta qualità. Dobbiamo pensare alla gara di domani come ad una partita da affrontare con grandissima determinazione, compattezza difensivo, personalità e coraggio quando avremo la palla.

Sulle scelte di formazione: “Stanno tutti bene e la scelta è ampia ma una sana e leale concorrenza è giusto che ci sia. Alza il livello di intensità dentro gli allenamenti e dà modo a me di fare scelte sia dall’inizio che a partita in corso”.