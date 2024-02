Ciclismo, Vuelta Valenciana: Milan conquista la terza tappa

Jonathan Milan vince la terza tappa della Vuelta Valenciana, svoltasi da San Vicente del Raspeig a Orihuela, per 161.3 km totali. L’azzurro olimpico è salito sul primo gradino del podio, seguito dal belga Marit Arne e Giovanni Lonardi del Team Polti. La classifica generale vede il tricolore trionfare, con Alessandro Tonelli in testa per 1’08” sullo sloveno Matej Mohoric e di 1’30” sul russo Aleksandr Vlasov.