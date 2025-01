Amedeo Bagnis sul podio St.Moritz, in Svizzera, nella tappa valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di skeleton. L’azzurro conferma le ottime sensazioni date nella prima manche e conquista un grande terzo posto in 2’15″17 (1’07″54 e 1’07″63). Bagnis non agguanta la seconda posizione per due centesimi. Davanti a lui c’è il tedesco Christopher Grotheer, che totalizza un complessivo 2’15″15. Vince dominando il britannico Matt Weston, che fa segnare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche (1’07″39 e 1’07″22) per un 2’14″61 combinato con mezzo secondo rifilato al secondo e al terzo classificato. Distacchi che aumentano con il tedesco Axel Jungk ai piedi del podio a 1″32 (2’15″93). Appena dietro ci sono lo statunitense Austin Florian, quinto in 2’15″95, l’austriaco Samuel Maier e il tedesco Lukas David Nydegger, entrambi sesti in 2’15″97. Completano la top ten Marcus Wyatt (2’16″07) e i cinesi Zheng Yin (2’16″21) e Wenhao Chen (2’16″33). L’altro azzurro Mattia Gaspari è undicesimo in 2’16″39.

La top ten di giornata

1. Matt Weston (GBR) 2’14″61

2.Christopher Grotheer (GER) 2’15″15

3. Amedeo Bagnis (ITA) 2’15″17

4. Axel Jungk (GER) 2’15″93

5. Austin Florian (USA) 2’15″95

6. Samuel Maier (AUT) 2’15″97

6. Lukas Davis Nydegger (GER) 2’15″97

8. Marcus Wyatt (GBR) 2’16″07

9. Zheng Yin (CHN) 2’16″21

10. Wenhao Chen (CHN) 2’16″33

La classifica generale

In generale Weston allunga su Wyatt in testa. Bagnis si avvicina alla top ten ed è 11° con 960 punti. L’azzurro ha due punti in meno di Austin Florian (10°) e quattro in meno del cinese Zheng Yin (9°). A circa 100 punti c’è il quinto posto, occupato dal tedesco Axel Jungk (1072 punti)

Matt Weston (GBR) 1480 punti Marcus Wyatt (GBR) 1357 Christopher Grotheer (GER) 1310 Samuel Maier (AUT) 1226 Axel Jungk (GER) 1072 Vladyslav Heraskevych (UKR) 1064 Felix Kelsinger (GER) 1016 Wenhao Chen (CHN) 1008 Zheng Yin (CHN) 964 Austin Florian (USA) 962 Amedeo Bagnis (ITA) 960

14. Mattia Gaspari (ITA) 896

23. Giovanni Marchetti (ITA) 371

Al femminile

Succede di tutto nella seconda manche della gara di skeleton. L’unica cosa che non cambia è il successo di Janine Flock, capace di concedere il bis dopo la vittoria di Winterberg. L’atleta austriaca vola nella prima manche, fermando il cronometro in 1:09.56, ma è nella seconda che si supera, stabilendo il nuovo primato del tracciato: 1:09.09.

Grazie al suo crono complessivo di 2:18.65 precede di 18 centesimi la belga Kim Meylemans e la brasiliana Nicole Rocha Silveira, rispettivamente seconda e terza. Completano la top 5 la britannica Tabitha Stoecker e l’olandese Kimberley Bos, mentre in top 10 troviamo anche le tedesche Pfeifer e Kreher, le statunitensi Curtis e Ro e infine la cinese Zaho. Più staccate le italiane: Alessia Crippa è la migliore con il 14° posto a 1.51 dalla vetta, 20° posto a 1.89 per Valentina Margaglio, mentre Alessandra Fumagalli chiude 22^ a 2.24.

La top 10

1 7 AUT FLOCK Janine 2:18.65

2 9 BEL MEYLEMANS Kim 2:18.83 +0.18

3 10 BRA SILVEIRA Nicole Rocha 2:18.92 +0.27

4 3 GBR STOECKER Tabitha 2:19.20 +0.55

5 6 NED BOS Kimberley 2:19.40 +0.75

6 8 GER PFEIFER Jacqueline 2:19.60 +0.95

7 28 USA CURTIS Kelly 2:19.80 +1.15

8 14 CHN ZHAO Dan 2:19.86 +1.21

9 15 USA RO Mystique 2:19.87 +1.22

10 13 GER KREHER Susanne 2:19.90 +1.25

La classifica generale

A una gara dalla conclusione, al comando c’è Janine Flock, che ha un vantaggio di 90 punti su Hannah Neise. Completa il podio Kimberley Bos. Per quanto riguarda le italiane, la migliore è Valentina Margaglio, 17^ a quota 674 punti. In top 20 anche Alessia Crippa, 20^ a 558, mentre Alessandra Fumagalli è 24^ a 332.

1 Janine Flock 1390

2 Hannah Neise 1300

3 Kimberley Bos 1273

4 Jacqueline Pfeifer 1128

5 Amelia Coltman 1091

6 Kim Meylemans 1051

7 Freya Tarbit 1047

8 Tabitha Stoecker 1040

9 Nicole Rocha Silveira 1016

10 Anna Fernstaedt 972