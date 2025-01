Parte con il piede giusto l’avventura delle sciabolatrici italiane a Tunisi, dove oggi si sono svolte le fasi preliminari della gara femminile del Grand Prix di sciabola. L’Italia, guidata dal CT Nicola Zanotti, ha sfiorato l’en plein con ben undici atlete qualificate per il tabellone principale, che si disputerà domenica. Si tratta di un ottimo risultato, che testimonia la forza e la competitività del movimento della sciabola femminile azzurra. Tra le atlete già qualificate per diritto di ranking spicca Michela Battiston, che accede direttamente al tabellone finale senza bisogno di passare dalle fasi preliminari. A completare il gruppo delle qualificate al termine della fase a gironi sono state Martina Criscio, Michela Landi, Giulia Arpino e Manuela Spica, tutte in grado di superare il turno preliminare e guadagnarsi un posto tra le 64 sciabolatrici che si sfideranno domenica per la vittoria finale.

Altre sei azzurre qualificate nel turno preliminare

Altre gioie sono poi arrivate dal turno preliminare, grazie al quale si sono aggiunte altre sei atlete italiane: le sorelle Benedetta e Carlotta Fusetti, Alessia Di Carlo, Eloisa Passaro, Claudia Rotili e Chiara Mormile. Purtroppo, Mariella Viale è stata eliminata nel match decisivo della giornata, ma il risultato complessivo rimane molto positivo per la squadra azzurra.

Domani, la seconda giornata del Grand Prix di Tunisi sarà dedicata alle fasi preliminari maschili. Tra gli italiani già qualificati per la giornata clou ci sono Luca Curatoli e Michele Gallo, che hanno superato brillantemente le prime fasi della competizione. Per gli altri, il percorso verso il tabellone principale passa dalle sfide di domani: Pietro Torre, Dario Cavaliere, Giovanni Repetti, Mattia Rea, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Marco Mastrullo, Edoardo Reale, Edoardo Cantini e Lupo Veccia Scavalli scenderanno in pedana con l’obiettivo di conquistare uno dei posti disponibili tra i 64 che comporranno il tabellone finale.

Il tabellone parziale del Grand Prix 2025 di sciabola femminile a Tunisi

Tabellone principale da 64 (domenica)

Fusetti B. (ITA) – Spica (ITA)

Criscio (ITA) – Kobayashi (Jpn)

Battiston (ITA) – Lin (Chn)

Di Carlo (ITA) – Szucs (Hun)

Passaro (ITA) – Choi (Kor)

Landi (ITA) – Williams (Usa)

Fusetti (ITA) – Yun (Kor)

Rotili (ITA) – Noutcha (Fra)

Mormile (ITA) – Arpino (ITA)

Tabellone preliminare da 64

Fusetti B. (ITA) b.- Shealy (Usa) 15-8

Di Carlo (ITA) b. Tori (Fra) 15-12

Passaro (ITA) b. Weber (Ger) 15-14

Rotili (ITA) b. Greenbaum (Usa) 15-12

Zhang (Chn) b. Viale (ITA) 15-12

Fusetti C. (ITA) b. Smirnova (Ain) 15-12

Mormile (ITA) b. Ventura (Esp) 15-13

Fase a gironi

Martina Criscio: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Michela Landi: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Giulia Arpino: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Manuela Spica: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Benedetta Fusetti: quattro vittorie, una sconfitta

Chiara Mormile: quattro vittorie, una sconfitta

Carlotta Fusetti: quattro vittorie, due sconfitta

Mariella Viale: quattro vittorie, due sconfitte

Alessia Di Carlo: tre vittorie, tre sconfitte

Claudia Rotili: tre vittorie, tre sconfitte

Eloisa Passaro: tre vittorie, tre sconfitte