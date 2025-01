Nella giornata di domani tornano protagoniste le donne con l’inseguimento (10 km) sulle nevi di Oberhof, in Germania, nella tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Dopo la sorprendente vittoria nella sprint di due giorni fa, Paula Botet partirà per prima nella pursuit di domani mattina. La francese aprirà le danze alle ore 12.30. Si parte seguendo l’ordine d’arrivo, e i distacchi, della sprint disputata 48 ore fa. La prima delle italiane sarà Michela Carrara, 16ª nella sprint con 1’34” di ritardo da Botet. C’è anche Dorotea Wierer con il pettorale numero 19.

La start list completa

Paula Botet (FRA) Maren Kirkeeide (NOR) +31″ Milena Todorova (BUL) +35″ Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +40″ Suvi Minkkinen (FIN) +48″ Oceane Michelon (FRA) +50″ Lou Jeanmonnot (FRA) +53″ Sonja Leinamo (FIN) +54″ Julia Tannheimer (GER) +56″ Selina Grotian (GER) +59″ Jeanne Richard (FRA) +1’05” Julia Simon (FRA) +1’08” Lisa Hauser (AUT) +1’12” Yuliia Dzhima (UKR) +1’16” Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +1’18” Michela Carrara (ITA) +1’34” Regina Ermits (EST) +1’34” Lena Repinc (SLO) +1’36” Dorothea Wierer (ITA) +1’37” Amy Baserga (SUI) +1’42” Karoline Offigstad Knotten (NOR) +1’48” Anamarija Lampic (SLO) +1’51” Venla Lehtonen (FIN) +1’53” Gro Randby (NOR) +1’54” Lotte Lie (BEL) +1’58” Ida Lien (NOR) +1’58” Aita Gasparin (SUI) +1’59” Franziska Preuss (GER) +2’00” Lena Haecki-Gross (SUI) +2’07” Inka Hamalainen (FIN) +2’11” Anastasiya Kuzmina (SVK) +2’11” Tamara Steiner (AUT) +2’18” Anna Gandler (AUT) +2’18” Maya Cloetens (BEL) +2’19” Sophia Schneider (GER) +2’19” Julia Kink (GER) +2’20” Elvira Oeberg (SWE) +2’21” Emma Lunder (CAN) +2’24” Tereza Vobornikova (CZE) +2’26” Khrystyna Dmytrenko (UKR) +2’28” Judita Traubaite (LTU) +2’28” Johanna Talihaerm (EST) +2’31” Lidiia Zhurauskaite (LTU) +2’33” Martina Trabucchi (ITA) +2’39” Pascale Paradis (CAN) +2’39” Anna Juppe (AUT) +2’42” Jessica Jislova (CZE) +2’46” Kamila Zuk (POL) +2’49” Alina Stremous (MDA) +2’51” Elisa Gasparin (SUI) +3’00” Samuela Comola (ITA) +3’03” Sandra Bulina (LAT) +3’14” Joanna Jakiela (POL) +3’15” Sanita Bulina (LAT) +3’15” Hanna Oeberg (SWE) +3’15” Daryna Chalyk (UKR) +3’17” Polona Klemencic (SLO) +3’17” Natalia Sidorowicz (POL) +3’21” Anna Magnusson (SWE) +3’23” Ella Halvarsson (SWE) +3’25”

La classifica di Coppa del Mondo aggiornata

Franziska Preuss (GER) 578 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 393 Elvira Oeberg (SWE) 375 Julia Simon (FRA) 344 Suvi Minkkinen (FIN) 335 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 323 Vanessa Voigt (GER) 307 Jeanne Richard (FRA) 290 Selina Grotian (GER) 266 Oceane Michelon (FRA) 257

14. Dorothea Wierer (ITA) 211

28. Hannah Auchentaller (ITA) 133

30. Samuela Comola (ITA) 114

40. Michela Carrara (ITA) 63

50. Martina Trabucchi (ITA) 46

Al maschile

Sempre domani, ore 14.45, toccherà all’inseguimento maschile (12.5 km). Quentin Fillon Maillet proverà a replicare la grande vittoria nella sprint, condita dallo storico tris francese con Fabien Claude ed Emilien Jacquelin. Dovranno risalire i norvegesi dopo le brutte prove della sprint. Johannes Boe partirà con 50 secondi di ritardo. Sturla Holm Laegreid ne ha 36, mentre Martin Uldal 29. Molto indietro gli italiani con Lukas Hofer a guidare la spedizione azzurra con 1’28” in ritardo e il pettorale numero 26. Tommaso Giacomel pettorale numero 39 con 1’44” di distacco da Fillon Maillet.

La start list completa

Quentin Fillon Maillet (FRA) Fabien Claude (FRA) +15″ Emilien Jacquelin (FRA) +22″ Dmytro Pidruchnyi (UKR) +29″ Martin Uldal (NOR) +29″ Sturla Holm Laegreid (NOR) +36″ Niklas Hartweg (SUI) +37″ Emilien Claude (FRA) +40″ Campbell Wright (USA) +48″ Eric Perrot (FRA) +48″ Vebjoern Soerum (NOR) +49″ Martin Ponsiluoma (SWE) +50″ Johannes Boe (NOR) +58″ Jakov Fak (SLO) +58″ Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1’10” Tarjei Boe (NOR) +1’12” Vitalii Mandzyn (UKR) +1’12” Justus Strelow (GER) +1’13” Adam Vaclavik (CZE) +1’13” Sebastian Samuelsson (SWE) +1’13” Michal Krcmar (CZE) +1’14” Endre Stroemsheim (NOR) +1’14” Sebastian Stalder (SUI) +1’17” Jesper Nelin (SWE) +1’20” Vitezslav Hornig (CZE) +1’22” Lukas Hofer (ITA) +1’28” Philipp Nawrath (GER) +1’30” Tero Seppala (FIN) +1’31” Jeremy Finello (SUI) +1’33” Simon Eder (AUT) +1’35” Danilo Riethmueller (GER) +1’36” Dmitrii Shamaev (ROU) +1’37” Johannes Kuehn (GER) +1’39” Taras Lesiuk (UKR) +1’39” Vytautas Strolia (LTU) +1’39” Jonas Marecek (CZE) +1’40” Jan Gunka (POL) +1’42” David Komatz (AUT) +1’44” Tommaso Giacomel (ITA) +1’44” Patrick Braunhofer (ITA) +1’46” Antonin Guigonnat (FRA) +1’52” Elia Zeni (ITA) +1’52” Viktor Brandt (SWE) +1’55” Philipp Horn (GER) +1’58” Thierry Langer (BEL) +1’59” Simon Kaiser (GER) +2’00” Maxime Germain (USA) +2’02” Lovro Planko (SLO) +2’08” Miha Dovzan (SLO) +2’13” Florent Claude (BEL) +2’14” Konstantin Vasilev (BUL) +2’15” Anton Vidmar (SLO) +2’17” Didier Bionaz (ITA) +2’17” Vincent Bonacci (USA) +2’19” Renars Birkentals (LAT) +2’22” George Buta (ROU) +2’22” Felix Leitner (AUT) +2’23” Dajan Danuser (SUI) +2’24” Konrad Badacz (POL) +2’28” Maksim Fomin (LTU) +2’29”

La classifica aggiornata

Johannes Thingnes Boe (NOR) 597 Sturla Holm Laegreid (NOR) 499 Emilien Jacquelin (FRA) 438 Eric Perrot (FRA) 399 Sebastian Samuelsson (SVE) 375 Vebjoern Soerum (NOR) 340 Fabien Claude (FRA) 335 Quentin Fillon Maillet (FRA) 323 Philipp Nawrath (GER) 306 Martin Uldal (NOR) 301

15. Tommaso Giacomel (ITA) 220

24. Lukas Hofer (ITA) 141

38. Didier Bionaz (ITA) 62

60. Daniele Cappellari (ITA) 8