Super-G Wengen, Paris dopo il quarto posto: “Sono contento di come ho attaccato”

Ottima prova per gli azzurri nel Super-G di Wengen, vinto dal francese Cyprien Sarrazin davanti a Marco Odermatt e Aleksander Kilde. Dominik Paris infatti ha chiuso quarto a soli 6 centesimi dal podio, nonostante un feeling con la Lauberhorn mai decollato in carriera: “Sono molto contento perché è arrivato finalmente un buon risultato anche in Super-G – ha detto l’azzurro -. Certo, è un peccato per quei 6 centesimi che mi separano dal podio, ma sono molto soddisfatto dei parziali che sono riuscito a fare e di come ho attaccato dall’inizio alla fine. La discesa di domani è un’altra storia, ci saranno altre difficoltà, io però spero di riuscire a fare un altro step in avanti“.

Dietro di lui Guglielmo Bosca, quinto, al miglior risultato di carriera. “Ho fatto una buona discesa, le mie sensazioni lungo il percorso erano buone – ha detto il milanese al termine della gara -. Poi quando arrivi al traguardo con oltre un secondo da Sarrazin sei un po’ meno contento. In questo momento lui e Odermatt sembra stiano facendo un altro lavoro. Ma sono contentissimo, un quinto posto a Wengen è un grande risultato. Penso di aver fatto una buona gara da cima in fondo. Era un Super-G molto veloce e sono contento di aver attaccato dall’inizio alla fine. Sapevo che avrei potuto giocamela con gli altri. Un po’ di rammarico c’è perché avrei potuto far meglio la S finale e limare quei pochi centesimi che mi separano dal podio“.