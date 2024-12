A Pechino va in scena la seconda giornata di gare di short track, rivelatasi complessa per gli atleti azzurri. La metropoli cinese ospita la terza tappa stagionale del World Tour, in una tre giorni giunta quasi al termine. L’Italia non ha fortuna nelle staffette, trovando l’eliminazione in semifinale in tre occasioni. Nelle prove individuali, Gloria Ioriatti firma il sesto posto nei 1.000 metri, mentre Thomas Nadalini conclude ottavo nei 1.500. Sono questi i migliori piazzamenti azzurri della giornata. Domani si scenderà nuovamente in pista, con il programma che prevede la prova dei 1.000 metri maschili, quella dei 500 metri femminili e infine quella dei 1.500 metri femminili.