La diretta testuale delle prove libere 3 del Gran Premio di Abu Dhabi. La F1 si prepara all’ultima sessione di prove libere del 2024, in scena sull’asfalto di Yas Marina. Il sipario sta per calare su una stagione lunga ventiquattro gare e che ha regalato grande spettacolo. Il Circus ha in serbo ancora diverse sorprese, con McLaren e Ferrari ancora in lotta per il Mondiale Costruttori. Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di dieci posizioni dopo la sostituzione della batteria e la Rossa si trova dunque in una posizione di svantaggio. Team e piloti hanno a disposizione ancora una sessione di prove libere per perfezionare il feeling con la pista, prima di vedersi impegnati nella caccia alla pole position. L’appuntamento per le FP3 è alle 11:30 di sabato 7 dicembre. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale su quanto accade in pista!

Sportface.it vi augura una buona giornata, l’appuntamento è per le 15:00 di oggi per le qualifiche!

E’ DOPPIETTA MCLAREN! PIASTRI DAVANTI A NORRIS, TERZO POSTO PER HAMILTON!

12:30 – Arriva la bandiera a scacchi, si attendono gli ultimi giri!

12:28 – La McLaren vola, la Ferrari fatica soprattutto nel primo settore

12.24 – “Piastri è a 23.4”, dice Bozzi. Leclerc risponde: “Non siamo da nessuna parte, da nessuna parte”

12:23 – Quarto tempo per Sainz, mentre Leclerc al momento è nono

12:21 – E’ doppietta McLaren per ora: Piastri davanti a Norris per un decimo, segue Verstappen

12:19 – Inizia la simulazione qualifica, Piastri davanti in 1:23.433. Alle sue spalle Russell

12:17 – Sono diversi i piloti che si fermano ai box prima di un nuovo stint

12:14 – Albon si mette davanti a tutti in 1:24.378

12:11 – I due piloti Ferrari sono impegnati in simulazione passo gara

12:07 – Sainz, con gomme gialle, si mette appena dietro a Magnussen

12:04 – Magnussen rimane davanti, Verstappen si mette alle sue spalle

12:02 – Sainz riparte, nessun problema per lui

12:01 – Fumata dalla macchina di Sainz, lo spagnolo poi rientra ai box

11:58 – Russell comunica al team che la macchina sembra andare molto lento

11:56 – Quasi tutti i piloti usano gomme rosse, tranne Verstappen e Sainz che corrono co le medie. Hard per i due Racing Bulls

11:52 – Norris si mette alle spalle di Magnussen per tre decimi. Alle sue spalle la Haas di Hulkenberg

11:50 – Magnussen sigla un 1:24.470, Norris intanto ottiene il primo settore fucsia

11:46 – Stroll si mette davanti a tutti, ora scendono in pista anche Leclerc e Russell

11:42 – Doohan segna il miglior giro in 1:25.633 con gomma rossa

11:39 – Le uniche vetture in pista sono Gasly e Doohan, il francese spinge per un buon tempo

11:36 – Anche gli altri piloti si preparano ad entrare in azione

11:33 – Alonso e Stroll sono i primi due piloti a scendere in pista

11:30 – Semaforo verde, si parte! Buon divertimento!

11:25 – Buongiorno amici di Sportface.it! Le prove libere avranno inizio tra poco