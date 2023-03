Short track, Mondiali Seoul 2023: bene le staffette azzurre nelle batterie, Pietro e Arianna Sighel sugli scudi

A Seoul hanno preso il via i Mondiali 2023 di short track, con una prima giornata di gare dedicata alle eliminatorie. Già tanti gli azzurri scesi in pista, tra cui una delle nostre punte di diamante Pietro Sighel, che ha messo a segno un en-plein, ottenendo il passaggio del turno in tutte e tre le gare che lo vedevano impegnato. Il 23enne di Trento ha vinto la propria batteria dei 500 metri, ottenendo un posto nei quarti di finale, in una gara in cui Thomas Nadalini e Andrea Cassinelli saranno invece costretti ai ripescaggi. Poi è arrivato l’accesso ai quarti anche nei 1000 metri, con il secondo tempo in batteria; obiettivo centrato anche da Luca Spechenhauser. La mattinata sudcoreana si era invece aperta con i 1500, dove sono tre i nostri a conquistare la qualificazione alle semifinali: oltre a Sighel ci sono anche Spechenhauser e Tommaso Dotti.

Arrivano buone notizie anche in campo femminile, dove anche in questo caso la protagonista è una Sighel, ovvero Arianna, che come il fratello ha conquistato il passaggio del turno nei 500, 1000 e 1500 metri. Nella prima gara passano anche Chiara Betti e Arianna Valcepina, mentre nei 1500 c’è il superamento del turno anche per Gloria Ioratti. Ripescaggi per Elisa Confortola sia nei 1000 che nei 1500, così come per Betti nei 1000.

Ottime le notizie che arrivano dalle tre staffette. Quella maschile sui 5000 metri formata da Luca Spechenhauser, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel ha agguantato il secondo posto dietro la Corea del Sud, conquistando così la semifinale. Stesso obiettivo raggiunto anche da Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti, che hanno trascinato l’Italia dei 3000 femminili. Vittoria in batteria per la staffetta mista composta da Arianna Valcepina, Chiara Betti, Pietro Sighel ed Andrea Cassinelli.