Manchester United a quota 31 vittorie in stagione: nessuno come i Red Devils

Il Manchester United ha reagito bene al clamoroso ko contro il Liverpool in Premier League, ipotecando dopo un netto 4-1 sul Betis la qualificazione ai quarti di Europa League. Quella contro gli iberici è stata la vittoria numero 31 in stagione per la squadra di Ten Hag: nessun’altra squadra appartenente ai cinque maggiori campionati europei ne ha vinte così tante. Napoli, Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City sono le squadre più vicine, con 27 successi.