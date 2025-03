L’Italia chiude con due ottimi risultati Mondiali di short track di Pechino 2025. La squadra azzurra, infatti, ottiene prima una splendida medaglia d’argento con la staffetta mista, e poi un bel bronzo con Pietro Sighel nei 1.000 metri. Al Capital Indoor Stadium, il quartetto composto da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle), che nei turni precedenti sono stati supportati da Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), ha chiuso al secondo posto dietro al solo Canada con un distacco inferiore ai quattro decimi. Decisamente staccata, invece, la Polonia, che ha completato il podio con oltre 5″ di ritardo.

L’Italia, quindi, ha bissato il secondo posto ottenuto nella passata edizione. In generale, la squadra azzurra ha sempre concluso questa prova sul podio a partire dal 2023, quando è stata inserita nel programma iridato, dando continuità al risultato già ottenuto alle Olimpici del 2022.

Short track, non solo staffetta: bronzo per Pietro Sighel

Ma non solo staffetta, perché, come detto, la Nazionale guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dal capoallenatore Maggie Qi e dagli allenatori ⁠Derrick Campbelle Nicola Rodigari ha collezionato anche un prezioso bronzo con Pietro Sighel. Dopo le fatiche della staffetta, il campione trentino ha chiuso al terzo posto la gara dei 1.000 metri, sorpassando proprio all’ultima curva il cinese Sun Long. Sighel sale così a undici medaglie iridate: in generale, il campione italiano è sempre salito sul podio nelle ultime quattro edizioni iridate a cui ha preso parte.

A completare il quadro dell’ultima giornata dei mondiali di short track sono il quarto posti di Elisa Confortola e il quinto di Arianna Fontana (Icelab) sui 1.500 metri. Non solo, perché al femminile sono arrivati anche altri tre piazzamenti in top-10. Gloria Ioriatti è nona nei 1.500 metri, mentre Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Chiara Betti (Fiamme Gialle) sono ottava e nona nei 500.

In generale, tra Mondiali e World Tour l’Italia dello short track nel 2024/2025 ha conquistato 20 podi, fatto che non avveniva dal 1998/1999.