Il pilota esce allo scoperto, promessa pubblica al ‘Dottore’: “Forse accadrà a fine stagione”

Valentino Rossi in Formula 1 e alla guida della Ferrari, un sogno accarezzato più volte dal ‘Dottore’. Che con la ‘Rossa’ effettuò anche diversi test a partire del 2004. Famosi quelli a Valencia nel 2006, dove incontrò e chiacchierò a lungo anche con Schumacher.

“Di Michael ho un bellissimo ricordo – il racconto di Rossi al ‘Corriere della Sera’ del colloqui col pilota tedesco – Era noto che anni prima avevo scommesso su Jacques Villeneuve, dunque contro di lui.

Per questo, quando ci siamo trovati nel box, ero un po’ in paranoia. Dissi a me stesso, ‘adesso mi guarda e pensa, eccolo qui il coglione…’. Invece fu gentilissimo e mi diede un sacco di consigli. Schumacher era un gran figo”.

In una lunga intervista a ‘La Repubblica’ di quasi quattro anni fa, Valentino Rossi ha spiegato perché il ‘sogno’ Ferrari non si concretizzò: “Feci il primo test a Fiorano nel 2004: per scherzo, diciamo… Anche se io nasco come pilota di macchine visto che da piccolo mio papà Graziano mi faceva correre con i kart. Qosì quando ho provato, l’ho fatto sul serio e sono andato bene. Quelli della Ferrari erano a bocca aperta.

Alla fine del 2006 c’è stata questa grande possibilità, un sogno, soltanto che non sarei subito diventato un pilota della Rossa – svelò Rossi nel 2021 – avrei dovuto prima fare la gavetta, guidando negli junior team della F1. Poi sarebbe dipeso dai risultati. Ci ho pensato su, però non ero ancora pronto a smettere con le moto. Ma non ho rimpianti”.

Valentino Rossi e il legame con Hamilton: “Devo andare al suo Motor Ranch. Forse a fine stagione”

Il sogno Ferrari è definitivamente tramontato, non di certo la passione del ‘Dottore’ per le quattro ruote – vedi la sua partecipazione al Mondiale WEC per il secondo anno di seguito – e la Formula 1. Soprattutto per la Ferrari, dove è appena approdato quello che è una sorta di Valentino Rossi del circus, ovvero Lewis Hamilton.

L’inglese e Rossi sono molto legati. A ‘La Gazzetta dello Sport’, prima del GP di Melbourne, il primo per lui al volante di una Ferrari, Hamilton ha in sostanza ‘promesso’ pubblicamente a Valentino che quest’anno andrà a fargli visita nel suo Motor Ranch di Tavullia.

“Sono molti anni, forse più di dieci, che gli dico che andrò a trovarlo. E ora ci devo davvero andare. Forse a fine stagione“, le parole dell’ex Mercedes. Vedremo se manterrà la promessa…