Un orario insolito per il calcio domenicale. Roma-Cagliari, match della ventinovesima giornata di Serie A, inizierà alle 16:00. Non alle 15:00, classico orario della domenica. Né alle 18:00. La motivazione è legata ad un grande evento in programma nella Capitale: la Maratona di Roma, in programma dalle 8:30 alle 15:30 con conclusione al Circo Massimo. Si era parlato persino di rinvio del match, ma alla fine il Prefetto, Lamberto Giannini, ha chiesto e ottenuto lo spostamento della gara di un’ora. Come confermato dalla Lega Serie A: “In ottemperanza alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Pubblica, si comunica che la gara Roma-Cagliari avrà inizio alle ore 16.00, anziché alle ore 15.00 come precedentemente comunicato con il C.U. n 172 del 21 febbraio 2025”. Un modo per evitare ingorghi e permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio senza difficoltà logistiche.

Uno spostamento di un’ora che ha poco impatto sugli spettatori. “I cancelli dello Stadio apriranno alle 14:00. Vista la concomitanza del match-day con lo svolgimento della Maratona di Roma, si informano i tifosi che l’area dello Stadio Olimpico, che fa parte del percorso di gara, sarà nuovamente accessibile al traffico solo in prossimità dell’apertura dei cancelli”, ha comunicato la società giallorossa che può godersi lo stadio delle grandi occasioni. L’Olimpico è infatti vicino al sold out. Le curve sono tutte esaurite, proprio come i distinti. In Monte Mario mancano pochissimi posti (costo 88 euro), mentre in Tevere c’è una disponibilità di circa una ventina di posti al prezzo di 93-95 euro. Si prevedono quindi circa 63.000 spettatori.

Insomma, la Roma di Claudio Ranieri potrà beneficiare nuovamente del supporto del proprio pubblico dopo l’eliminazione dall’Europa League. La squadra giallorossa ha vinto le ultime cinque partite di campionato e l’ultima volta che ha ottenuto sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra aprile e agosto 2016 con Luciano Spalletti allenatore. Inoltre, nel 2025 la Roma è la squadra che ha ottenuto più punti (26) nei maggiori cinque campionati europei. La zona Europa è vicina, ma c’è bisogno di conferme. Per salvare la stagione Ranieri insegue una qualificazione che ad ottobre sembrava impossibile da raggiungere.