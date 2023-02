Short track, Maggie Qi completa lo staff tecnico azzurro

“Concluse le tappe di Coppa del Mondo – in un calendario stagionale che vivrà ancora a marzo due appuntamenti importanti come i Campionati Mondiali di Seul e, una settimana più tardi, i Campionati Italiani Assoluti di Torino -, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio annuncia l’ingaggio di Mengyao Maggie Qi nel ruolo di direttore tecnico e capo allenatore della Nazionale senior di short track a partire dalla prossima stagione sportiva”. Lo annuncia la Fisg con una nota. Poi si passa all’identikit della nuova componente dei quadri tecnici: “Cinese, classe 1987 ed ex pattinatrice, Maggie Qi occuperà la posizione coperta pro tempore in questi mesi da Kenan Gouadec, il quale potrà dunque poi svolgere a pieno il suo ruolo di High Performance Director dell’intero settore Velocità secondo il piano di riassetto annunciato lo scorso agosto“. E ancora: “Si va così a innestare l’ultimo tassello a completamento del quadro strategico pensato con orizzonte Milano Cortina 2026: Maggie Qi, che per motivi personali non ha potuto entrare nello staff tecnico federale azzurro già da inizio stagione, ha infatti ora concluso il suo incarico di allenatrice presso l’Olympic Oval di Calgary e nel corso delle prossime settimane avrà i primi contatti con la squadra sebbene la sua figura sia destinata a diventare al 100% operativa soltanto dal termine della stagione corrente. Nel suo ruolo di High Performance Director, Kenan Gouadec continuerà a coordinare lo sviluppo a medio e lungo termine del settore della Velocità mediante il rafforzamento del settore giovanile, l’avvio di progetti strategici e una sempre più efficace formazione dei tecnici federali. Sarà inoltre la figura centrale di raccordo tra i vertici federali e i direttori tecnici di short track e pista lunga; con questi ultimi ci sarà un confronto costante affinché a entrambi siano messe a disposizione le migliori risorse e i migliori strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati”.