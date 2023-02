Razzismo, svolta in Brasile: squadre punite con perdita di punti in classifica

Svolta storica in Brasile. Per limitare gli episodi di razzismo, la confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha reso noto che saranno punite le squadre collegate a episodi di razzismo, che siano perpetrati da tesserati o da tifosi, con la perdita di punti in classifica. Si tratta del primo campionato a farlo, introducendo così la possibilità di punire sportivamente un club in caso di razzismo. Il presidente Ednaldo Rodrigues commenta la storica misura presa: “La lotta contro il razzismo va di fretta. Le misure sono state discusse per un secolo e non le abbiamo mai messe in pratica”. In più, ogni atto di razzismo sarà notificato alla Procura e alla Polizia Civile “affinché il processo non muoia solo in ambito sportivo e i trasgressori siano puniti a norma di legge”.