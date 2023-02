Sci alpino, Mondiali Courchevel-Meribel 2023: Bassino, Brignone, Sola e Zenere per il gigante

E’ stato comunicato il quartetto azzurro per il gigante femminile ai Mondiali di Courchevel-Meribel 2023 di sci alpino. Così come annunciato dalla Fisi, saranno Marta Bassino, Federica Brignone, Beatrice Sola e Asja Zenere a scendere in pista nell’appuntamento di giovedì 16 febbraio, e ci sono buone speranze di medaglia per le prime due citate, che cercheranno in tutti i modi di fare la gara perfetta.