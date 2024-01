Short track, Europei Danzica 2024: trionfo Italia, doppio oro per Pietro Sighel, vince anche Elisa Confortola

Seconda giornata a dir poco trionfale per l’Italia agli Europei 2024 di short track in corso di svolgimento a Danzica. La spedizione azzurra ha infatti raccolto quattro medaglie in pochissimi minuti, con un Pietro Sighel semplicemente strepitoso. L’azzurro si è infatti laureato campione d’Europa sia nei 1500 metri che nei 500 metri, dove ha confermato il titolo conquistato lo scorso anno sempre nella città polacca. Prima nei 1500 metri con un finale di gara incredibile è riuscito a bruciare i due olandesi Emons e de Laat, poi nella distanza più breve ad alzare bandiera bianca sono stati l’altro orange Teun Boer e il belga Stijn Desmet. Quarto posto nella finale B dei 1500 metri per l’altro italiano, Luca Spechenhauser, mentre Thomas Nadalini è stato squalificato nella finale B dei 500 metri.

Il programma delle finale si era aperto prima però con l’incredibile doppietta di Elisa Confortola e Gloria Ioriatti, sempre nei 1500 metri. Una finale ben più imprevedibile e ricca di colpi di scena, caratterizzata soprattutto dalla caduta che ha coinvolto le due grandi favorite Desmet e Valzeboer: la scivolata della prima ha mandato a terra anche la seconda, spalancando le porte dell’oro e dell’argento alle due italiane. In volata Confortola ha bruciato Ioriatti per appena tre millesimi, con il bronzo al collo dell’ungherese Sziliczei-Nemet. Bene anche Arianna Sighel, che dopo aver mancato l’accesso alla finale A si è imposta con autorevolezza nella finale B.

Per quanto riguarda i 500 metri femminili, l’Italia è stata protagonista nella finale B con il secondo, terzo e quarto posto rispettivamente per Chiara Betti, Ioriatti e Sighel. Nella finale A dominio delle olandesi, con oro per Xandra Velzeboer davanti a Selma Poutsma e Hanne Desmet. Per l’Italia c’è anche l’agevole qualificazione alla finale della staffetta femminile, con il secondo posto in semifinale alle spalle dell’Olanda. Saranno della partita nella finale che assegnerà le medaglie anche Francia e Polonia. Unico neo di giornata l‘inattesa eliminazione della staffetta maschile azzurra, che si fa beffare in semifinale da Ungheria e Polonia.