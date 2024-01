Milan-Roma, i convocati di Mourinho: out Dybala

L’allenatore della Roma, Josè Mourinho ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di San Siro contro il Milan, di domenica sera. Non è disponibile Paulo Dybala, reduce dal fastidio alla coscia sinistra accusato mercoledì contro la Lazio in Coppa Italia. Fuori anche Marash Kumbulla. Disponibile invece Diego Llorente. Convocato i giovani Pisilli e Joao Costa.

I convocati:

Rui Patricio

Boer

Svilar

Karsdorp

Huijsen

Llorente

Celik

Mancini

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Paredes

Kristensen

Bove

Zalewski

Pisilli

Belotti

Joao Costa

Lukaku

El Shaarawy