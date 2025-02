Si chiude con altri tre podi per la squadra azzurra la penultima tappa del circuito World Tour di short track a Tilburg. Ormai non sorprende più Elisa Confortola, che nei 1500 ottiene uno splendido secondo posto alle spalle della canadese Courtney Sarault in una volata tiratissima che ha premiato appunto la nordamericana sull’italiana e sulla statunitense Corinne Stoddard. Si ferma, invece, ai piedi del podio l’altra rappresentante a stelle e strisce Kristen Santos-Griswold. Epilogo sfortunato per Arianna Fontana, che l’atto conclusivo non è riuscito a completarlo a causa di una caduta che l’ha messa fuori. La campionessa azzurra è rimasta vittima dell’azione sconsiderata della belga Hanne Desmet, che ha causato l’incidente di gara ed è stata poi giustamente squalificata dalla giuria.

QUARTETTO AZZURRO SUL PODIO NELLA MISTA

L’altro podio di giornata arriva per l’Italia dalla staffetta mista, anch’essa in grado di conquistare la seconda piazza sul ghiaccio di Tilburg. Il quartetto che vedeva al via Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Thomas Nadalini ha potuto poco contro la forte squadra di casa che ha dominato la gara con Teun Boer, Jens Van ‘t Wout, Michelle Velzeboer e Xandra Velzeboer. Alle spalle della formazione olandese si era piazzata in verità la Polonia dopo un bel testa a testa con gli azzurri, ma anche in questo caso determinate è stata una squalifica, questa volta per cambio irregolare. L’argento va quindi a Nadalini e compagni, mentre salgono sul podio anche gli statunitensi Heo, Santos-Griswold, Shuai e Stoddard.

TERZO POSTO PER LA STAFFETTA MASCHILE

Arriva da una staffetta anche il terzo podio di giornata, nella gara che ha concluso il fine settimana di Tilburg. A conquistarlo è stata la squadra maschile, che ha raggiunto il terzo posto con il quartetto formato da Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Ennesimo successo per l’Olanda di casa con Boer, Knegt, Kos e Van ‘T Wout davanti al Belgio di Desmet, Petre, Proost e Van Damme. Fuori dalle prime tre posizioni il Canada.

LE ALTRE GARE

C’erano grosse aspettative nei confronti di Arianna Fontana per la prova sui 500 metri, ma la plurimedagliata olimpica è stata squalificata nel corso dei quarti di finale. A imporsi è stata la canadese Florence Brunelle in una prova che ha visto salire sul podio anche Michelle Velzeboer e Kristen Santos-Griswold. Si era invece fermata in semifinale Arianna Sighel. Nei 1000 maschili Pietro Sighel si è dovuto accontentare della partecipazione alla Finale B, in cui si è piazzato in seconda posizione alle spalle del canadese Steven Dubois. La vittoria è andata anche in questo caso all’olandeese Jens Van’t Wout davanti a Robert Kruzbergs e Daan Koos.