E’ andata in archivio a Bolzano la terza e ultima giornata dei campionati italiani invernali di categoria (ragazzi, juniores e seniores) di tuffi. Alla piscina coperta “Karl Dibiasi”, nella competizione valida come selezione per l’otto nazioni e gli europei juniores, si sono tenute le ultime sei gare di questo ricco e fitto programma al quale, negli scorsi giorni, hanno preso parte – tra i 105 atleti, 53 femmine e 57 maschi – dei big del calibro di Matteo Santoro, alla prima uscita stagionale dopo il piccolo infortunio al ginocchio destro, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Assenti, invece, Chiara Pellacani, tornata negli Usa, Sarah Jodoin di Maria, impegnata in Australia per i suoi allenamenti fino a febbraio, ed Elena Bertocchi.

ASSEGNATI I TITOLI DALLA PIATTAFORMA

Nella giornata conclusiva sono stati assegnati i titoli dalla piattaforma. Per quanto riguarda la categoria seniores uomini, è Riccardo Giovannini, delle Fiamme Oro, a trionfare grazie a un bottino di 407.25 che gli consente di tenere dietro, per un soffio, Francesco Casalini (Marina Militare/Bergamo Tuffi), capace di arrivare a 403.35. Infine, Julian Verzotto (CC Aniene) completa il podio con 362.50 punti e dunque mai realmente in corsa per la vittoria.

Passando invece alla gara seniores donne, che ha chiuso l’intera tre giorni bolzanina, è Maia Biginelli (Fiamme Oro) a sbaragliare la ridottissima concorrenza di appena tre rivali. L’unica a rimanere fuori dal podio, di conseguenza, è Alice Tarricone, con appena 127.75 punti, mentre il secondo posto se lo prende Irene Pesce della MR Sport dei F.lli Marconi con 216.00 punti, infine Greta Signorello (Buonconsiglio Nuoto) ottiene 198.05 punti.

PODI TERZA GIORNATA

Trampolino un metro juniores U

1. Raffaele Pelligra (MR Sport F.lli Marconi) 420.80

2. Simone Conte (MR Sport F.lli Marconi) 420.75

3. Emanuel Di Trani (MR Sport F.lli Marconi) 413.55

Trampolino 3 metri ragazze

1. Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi) 315.20

2. Desiree Pelligra (MR Sport F.lli Marconi) 288.10

3. Giulia Piceni (CUS Bergamo) 274.35

Piattaforma ragazzi

1. Marco Valenti (Fiamme Oro) 340.75

2. Lorenzo Menis (Triestina Nuoto) 330.85

3. Gabriel Calderone (Triestina Nuoto) 300.55

Trampolino 3 metri juniores D

1. Giorgia De Sanctis (Fiamme Oro) 423.60

2. Beatrice Gallo (Fiamme Oro) 379.00

3. Viola Bellato (CUS Bergamo) 372.15

Piattaforma seniores U

1. Riccardo Giovannini (Fiamme Oro) 407.25

2. Francesco Casalini (Marina Militare/Bergamo Tuffi) 403.35

3. Julian Verzotto (CC Aniene) 362.50

Piattaforma seniores D

1. Maia Biginelli (Fiamme Oro) 291.65

2. Irene Pesce (MR Sport F.lli Marconi) 216.00

3. Greta Signorello (Buonconsiglio Nuoto) 198.05