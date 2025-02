Charles Leclerc ha dovuto subire un profondo imbarazzo nei giorni scorsi, proprio mentre si stava preparando per la nuova stagione ormai alle porte. Il tutto è stato immortalato da un video, che inevitabilmente è finito sui social.

In Ferrari da ormai 6 stagioni, Leclerc si appresta a dare il benvenuto a Lewis Hamilton nella nuova annata di Formula 1 che si preannuncia scoppiettante. Con il titolo che dalle parti di Maranello non si fa vedere dal 2007, il monegasco ha dovuto spesso fare i conti con i difetti della monoposto e, ovviamente, con avversari di tutto rispetto. Leclerc però non ha mai perso il sorriso e l’ambizione di portare a casa il suo primo titolo in Formula 1, auspicio che tutti gli italiani vorrebbero veder concretizzato.

Che sia questo l’anno buono o meno, le intenzioni ci sono tutte e l’arrivo di Lewis Hamilton renderà la coppia di Maranello ancor più insidiosa per i concorrenti. Dopo la stagione 2024 all’insegna di una piccola ma convincente ripresa, la Ferrari ha chiuso il mondiale costruttori al secondo posto. Negli ultimi giorni i due piloti sono stati impegnati nella presentazione della stagione Ferrari 2025, proprio in quel frangente Charles Leclerc, visto da tutti con un supereroe che va a 300 all’ora, è incappato in un incidente che noi tutti abbiamo subito almeno una volta nella vita.

Leclerc strappa la tuta, i social se la ridono

Per una volta non parliamo di polemiche, né di incidenti in pista su cui di certo c’è poco da ridere. Nei giorni scorsi hanno avuto luogo le riprese per il video promozionale che ha visto protagonisti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, intenti a mettere in mostra le tute scintillanti della prossima stagione. Se nel montaggio finale i due talenti sono apparsi seri, statuari e minacciosi, nel backstage hanno vissuto momenti di grande giubilo e divertimento.

Cahrles Leclerc in particolare, si è reso protagonista di uno strappo che ha ben poco a che vedere con i suoi famosi strappi di motore, perché a rimetterci stavolta non sono stati gli avversari ma la sua tuta. Nell’intento di chinarsi infatti, il pilota monegasco ha sentito il tipico crack emesso da uno squarcio nel tessuto, esprimendosi in un commento che ha accolto le risate di tutti: “Ho strappato la tuta. Forse perché ho mangiato troppo cibo durante le vacanze…”. I tifosi possono stare tranquilli, Leclerc è in perfetto stato di forma ed è stato proprio il monegasco a spiegare il motivo del danno: “La tuta che usiamo per queste riprese in studio è più stretta del normale, per farci sembrare ancora più forma”.